Urbanistica, conclusa la riqualificazione di Piazza Beccaria e Corsia dei Servi

Foto varie

Si è concluso con un importante lavoro di restyling il percorso di valorizzazione di Piazza Beccaria, iniziato nel 2012 con la pedonalizzazione della piazza e del tratto di via compreso tra l’ingresso di Palazzo del Capitano e il percorso che conduce a Corso Vittorio Emanuele.

Questa mattina la nuova piazza e largo Corsia dei Servi sono stati visitati dal Sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran.

L’intervento ha riguardato circa 7.000 mq di superficie e ha consentito di mettere in connessione le due aree, privilegiandone l’aspetto pedonale e restituendo gli spazi alla fruizione sociale. Il restyling ha consentito inoltre di valorizzare la Chiesa San Vito al Pasquirolo, caratterizzata da elevato valore architettonico.

In particolare i lavori, realizzati a scomputo oneri da Corso Vittorio Emanuele 2428 retail srl – rappresentata del suo Amministratore Unico Guglielmo Tabacchi – e progettati dall’Architetto Francesca Marsan, titolare dello Studio Archeias, hanno visto il ripristino di un punto di sosta storico attorno alla statua di piazza Beccaria grazie alla posa di aiuole, alberi e panchine, oltre ad un nuovo impianto di illuminazione notturna. La piazza è stata portata a quota del marciapiede precedente con massello di pietra, così come il passaggio tra le due aree, segnate da cordoli e parigine di nuova posa e rivestite in granito Montorfano per dare continuità agli spazi. Anche Largo Corsia dei Servi è ora illuminata da nuovi pali a led. Sono stati inoltre posati nuovi stalli per biciclette, implementate le aree a verde, e dotate le aiuole di impianti di irrigazione.

Ecco tutti i numeri del progetto

4.900 mq di pavimentazione lapidea.

17 nuovi pali con armatura stradale Led.

4100 Nuovi arbusti piantati.

390 mq di manto erboso pronto effetto.

15 Nuovi alberi con 5 esistenti nuovamente potati.

170 Nuovi dissuasori posati tra parigine e paracarri.

24 Nuove panchine fornite nell’area delle piazze.

14 Nuovi cestini portarifiuti ad integrazione degli esistenti.

42 Nuovi stalli per biciclette e 30 in previsione a nord di Corsia dei Servi.