Urinava in strada, 3300 euro di multa

Immagini di carabinieri

Ha urinato in strada e si è beccato 3.300 euro di multa. Nei guai un cittadino italiano, sorpreso dai carabinieri di Busto Arsizio mentre espletava le sue funzioni corporali alla vista di numerosi passanti tra cui alcuni bambini. È scattato il reato di atti contrari alla pubblica decenza: per l’uomo è stata appunto elevata sanzione amministrativa di 3.300 euro, come da nuova formulazione che ha previsto la sanzione amministrativa invece del procedimento penale.

I controlli della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, orientati soprattutto per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, assistenza alle fasce deboli, controllo sulla circolazione stradale. Attività iniziata da diversi giorni in concomitanza con l’esodo estivo, ha avuto ulteriore intensificazione nel giorno di Ferragosto quando i Carabinieri di Busto Arsizio hanno controllato 75 persone, oltre a 50 veicoli: hanno arrestato una persona, ne hanno denunciate quattro a piede libero e hanno ritirato due patenti. Sono stati sequestrati 42 grammi di stupefacenti e sono state segnalate cinque persone alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti. Recuperata merce rubata per un valore di 800,00 euro.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha denunciato cittadini italiani poiché sorpresi alla guida di veicoli sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nel medesimo contesto veniva anche rinvenuta sostanza di tipo hashish per gr. 41. In tale attività venivano ritirate nr. 2 patenti di guida.

Militari del Radiomobile e della Stazione di Cassano Magnago poi hanno sorpreso cinque giovani, intenti a consumare stupefacenti che venivano segnalati quali assuntori alla prefettura di Varese. Con sequestro di piccole dosi di stupefacenti.

È stato invece arrestato dai militari di Castellanza un cittadino straniero per rapina impropria presso il Supermercato Esselunga di Castellanza. L’uomo, dopo aver nascosto nelle proprie tasche apparecchiatura elettronica per un valore di 400 euro, aveva cercato di allontanarsi dal centro commerciale venendo notato dagli addetti all’antitaccheggio che quindi lo seguivano riuscendo a raggiungerlo ma questi, per evitare di essere consegnato alle Forze dell’Ordine, non esitava a spintonare e strattonare i dipendenti per procurarsi la fuga (scatta per questo il reato di rapina impropria). L’arrivo dei Carabinieri ha evitato poi che la situazione degenerasse. L’uomo sarà giudicato per direttissima nella mattinata di oggi (mercoledì). La merce asportata è stata recuperata e restituita.

Il Nucleo Radiomobile ha denunciato poi due cittadine straniere sorprese che rubavanomerce dal un supermercato cittadino, venendo subito fermate dai militari che procedevano alla loro identificazione deferendole all’autorità giudiziaria. La merce, per un valore di 100,00 euro, veniva recuperata e restituita.