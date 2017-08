Utilizza la carta di credito rubata. Arrestata donna di 36 anni

Ladro di Disaronno per seminare la polizia, finge di fare pipì

Una donna che aveva utilizzato carte di credito rubate in ospedale per effettuare acquisti e prelievi di denaro è stata arrestata ieri 11 agosto dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio.

I fatti risalgono allo scorso 19 giugno quando la madre di un giovane paziente ricoverato nel reparto pediatrico dell’ospedale di Busto si era accorta che qualcuno, approfittando di una breve assenza dalla stanza del figlio, aveva rubato da un armadietto la sua borsa con effetti personali, documenti, assegni, bancomat e carta di credito. I poliziotti, ricevuta la denuncia, avevano verificato che il bancomat era stato utilizzato per effettuare due prelievi, per un totale di 1300 euro, presso sportelli bancari di Castellanza e Milano; la carta di credito invece era stata usata, pochi minuti dopo il furto, in un centro commerciale di Solbiate Olona per diversi tentativi di acquisto, due dei quali erano andati a buon fine consentendo ai malfattori di ottenere merce per circa 1600 euro in una gioielleria.

Le indagini svolte dai poliziotti visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza delle banche e del centro commerciale, incrociando le informazioni fornite dalla banca dati e da altri uffici di Polizia ed effettuando riconoscimenti fotografici con i dipendenti degli istituti di credito e del negozio hanno permesso alla sezione investigativa del Commissariato di via Foscolo di identificare e indagare una donna italiana di 36 anni, con numerosi precedenti, domiciliata a Milano. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Dott.ssa Francesca Gentilini) ha conseguentemente richiesto al GIP (Dott.ssa Piera Bossi) l’adozione della custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita a Milano ieri sera dai poliziotti del Commissariato bustocco. La donna è stata condotta nel carcere di San Vittore.