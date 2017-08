UYBA, conto alla rovescia: giovedì 24 inizia la stagione

È fissato per giovedì 24 agosto l’avvio ufficiale della stagione 2017/18 della UYBA Busto Arsizio, da quest’anno sponsorizzata Unet E-Work. Per il primo giorno di lavoro la società del presidente Pirola ha organizzato un allenamento a porte aperte, così da permettere ai tifosi di potersi godere i primi palleggi delle Farfalle.

L’appuntamento è previsto in viale Gabardi a partire dalle ore 17 preceduto dal momento dedicato alla stampa. Dopo l’impegno sul campo di gioco la squadra si sposterà allo UYBA Summer Village allestito all’esterno del PalaYamamay, dove i tifosi potranno incontrare le atlete per una sessione di fotografie e autografi.

Per i primi giorni di lavoro, comunque, la squadra sarà incompleta e verrà affidata a Marco Musso e Christian Tammone, visto che coach Mencarelli sarà impegnato ai Mondiali Under 18 con l’Italia.

Le convocate per il 24 agosto saranno tutte italiane: Stefania Dall’Igna, Federica Stufi, Beatrice Berti, Alexandra Botezat, Alessia Gennari, Ilaria Spirito, Beatrice Negretti e Vittoria Piani. Il gruppo sarà completato con le due promesse del settore giovanile Beatrice Badini e Sofia Monza. A settembre arriveranno invece le giocatrici straniere oltre a Valentina Diouf e Alessia Orro, convocate dal c.t. azzurro Mazzanti in vista degli Europei.

Sempre giovedì 24 inizierà anche la vendita degli abbonamenti stagionali, sia attraverso il servizio on line (a QUESTA pagina), sia al tradizionale punto Booking Show del Bar Savoia di Busto Arsizio.