Uyba, primo allenamento con l’abbraccio dei tifosi

Il primo giorno di lavoro della Uyba

Grande entusiasmo tra i tifosi biancorossi in occasione della prima giornata di allenamento in vista della stagione 2017-2018 della nuova Unet E-Work Busto Arsizio.

Prima sgambata e primi esercizi con la palla, in attesa anche dell’arrivo delle nazionali Orro e Diouf e delle compagne straniere, Bartsch, Wilhite e Chauseva che vestiranno la maglia biancorossa dal mese di settembre.

Il presidente biancorosso, Giuseppe Pirola, è convinto che sarà una stagione di grandi soddisfazioni: «Ci sentiamo pronti, abbiamo costruito una squadra equilibrata, seppur costituita da atlete giovani. La mia aspettativa è il quarto posto e la conferma di Mencarelli arriva perché crediamo molto nel progetto di una squadra fatta di gioventù ed esperienza ben mixate».

La confermata Ilaria Spirito è stata una delle giocatrici più acclamate e già da ora mostra di voler essere una vera condottiera per tutta la squadra: «Siamo una squadra giovane e molto italiana, abbiamo guadagnato molti punti in seconda linea e a mio parere non abbiamo perso nulla nemmeno in attacco. Grinta e non mollare mai, per me ne vedremo delle belle».

Dello stesso parere l’opposto Vittoria Piani, che veste la maglia biancorossa dopo aver vestito quella del Club Italia: «Sognavo di far parte della Uyba e quando mi hanno chiamato non ho esitato un attimo e ho subito detto di sì. Adesso dobbiamo lavorare, abbiamo molto da fare ma conosco coach Mencarelli e so che con lui potremmo volare alto».

Impatto forte per Alessia Gennari, ex Bergamo, che non manca di far notare il calore dei tifosi biancorossi: «Sono arrivata solo ieri ma l’impatto è stato fortissimo fin dal primo momento e oggi allenarsi con tutti i tifosi seduti sugli spalti è stato emozionante e bellissimo. Dopo un anno di alti e bassi, avevo bisogno di nuovi stimoli e il progetto della UYBA mi è sembrato la strada giusta da percorrere. Io cercherò di fare il mio meglio e lavorerò sodo in palestra anche perché le altre squadre si sono rafforzate molto e il prossimo campionato sarà tosto».

Il 21 e 24 settembre la nuova Uyba parteciperà al Trofeo Mimmo Bellomo insieme a Brescia, Legnano e Club Italia, mentre il 30 settembre e 1 ottobre, Stufi e compagne scenderanno in campo nel trofeo Valchiavenna, con Novara, Monza e Conegliano. Infine il 7 e 8 ottobre, a una settimana dall’inizio ufficiale del campionato, le biancorosse saranno al Palaigor per partecipare al trofeo in memoria di Gianpaolo Ferrari, con Novara, Modena e Conegliano.

Il gruppo al lavoro

Stefania Dall’Igna, Federica Stufi, Beatrice Berti, Alexandra Botezat, Alessia Gennari, Ilaria Spirito, Beatrice Berti, Vittoria Piani e due elementi aggregati dal settore giovanile, Beatrice Badini e Sofia Monza, hanno inizato a lavorare agli ordini di coach Musso (in attesa di Mencarelli, impegnato con la nazionale giovanile), Christian Tammone (ass. allenatore), Tommaso Barbato (scoutman), Marco Candiloro (fisioterapista e osteopata), Giulia Robecchi (fisioterapista), del medico Claudio Benenti e del preparatore Davide Partegiani (in attesa di Alessandro Mattiroli impegnato con la nazionale maggiore).

Il programma delle prime sedute di allenamento