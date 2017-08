Vaccinazione antimeningite: solo 6 pediatri aderiscono al piano regionale

apparecchi laser operazione sala operatori

Solo sei pediatri su oltre 120 hanno accettato di somministrare i vaccini antimeningococco in regime di co-pagamento. (qui l’elenco degli aderenti)

L’emergenza scoppiata lo scorso inverno sull’onda delle notizie di cronaca, aveva mandato in tilt i centralini dell’aziende ospedaliere per le eccessive richieste.

Regione Lombardia aveva caldamente invitato la popolazione a far vaccinare soprattutto bambini e giovani con l’obiettivo di diminuire i contagi di una malattia che provoca gravi danni con esiti anche drammatici.

In breve tempo, però, le liste d’attesa che si erano create erano diventate eccessivamente lunghe, tanto da indurre le autorità sanitarie a chiedere rinforzi.

Per questo, la Regione si era rivolta ai pediatri di libera scelta, invitandoli ad aderire al piano di vaccinazione in copagamento dei vaccini antimeningococco B che prevede due somministrazioni al costo di 83 euro ognuno.

Qualcosa, però, deve essere andato storto: in provincia di Varese, infatti, solo 6 pediatri hanno aderito alla richiesta mentre gli altri ( 116) hanno fatto cadere nel vuoto la domanda. Diffuso è il fastidio per un servizio anomalo dato che i pediatri offrono cure e visite in regime di servizio sanitario e quindi gratuito per gli utenti. L’idea di farsi pagare è risultata ai più sgradita, decretando, di fatto, il fallimento della chiamata che rimane, quindi, limitata agli enti vaccinali preposti con liste d’attesa che si aggirano attorno ai 7/8 mesi.

Attesa ora per quello che succederà con l’applicazione della legge dello scorso 6 agosto che rende obbligatorie 10 vaccinazioni per le iscrizioni a nidi e materne. Si attendono chiarimenti e dettagli dal Ministro dell’Istruzione che aveva annunciato per questa settimana una circolare per i presidi.