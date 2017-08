Vaccinazioni: “Nessun bimbo sarà tagliato fuori dal sistema scolastico”

Vaccinazioni

«Nessun bimbo rimarrà tagliato fuori dal sistema scolastico». Lo ha assicurato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera rispondendo alle richieste di chiarimenti del presidente della Commissione Salute del Consiglio regionale Fabio Rolfi : « Lo scorso 3 agosto, abbiamo fornito indicazioni puntuali alle ATS / ASST affinché dessero ampio spazio di informazione sui propri siti web sulla tipologia di documentazione richiesta per legge e pubblicassero il modello di autocertificazione che i genitori dei bambini che frequentano nido e scuola dell’infanzia dovranno presentare entro il 10 settembre e quelli delle scuole dell’obbligo il 31 ottobre, mentre per chi non è in regola sarà sufficiente fornire la richiesta di appuntamento con i Centri vaccinali delle Asst. Inoltre, per rendere ancora più agevole alle famiglie l’accesso alla documentazione richiesta, dal mese di gennaio 2018 sarà possibile scaricare, in tempo con la scadenza fissata per legge il 10 marzo, il certificato vaccinale, che avrà valore legale, direttamente dal fascicolo sanitario elettronico, attraverso la propria tessera sanitaria Cns o quella dei propri figli, evitando quindi code e disagi».

Per sollecitare i genitori non “in regola” sono stati reclutati i pediatri di libera scelta a cui sono stati consegnati gli elenchi con i nominativi da contattare: « Iniziativa che in un solo mese ci ha fatto recuperare quasi il dieci per cento di bambini non vaccinati e che andrà avanti grazie alla segnalazione sistematica che le Ats invieranno ai Pediatri di Famiglia in caso di loro assistiti non rispondano alle chiamate vaccinali».