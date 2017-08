Vaccinazioni obbligatorie: novità e potenziamenti

ospedale sant'anna como

Aperture aggiuntive delle sedi vaccinali, aumento del personale del Numero Verde Vaccinazioni e aggiornamento del sito internet.

L’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana ha attivato una serie di misure per agevolare gli adempimenti previsti dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017 che introduce l’obbligatorietà di dieci vaccini (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella) per l’accesso di bambini e ragazzi (0-16 anni) a scuola e ai servizi educativi per l’infanzia.

Sul sito www.asst-lariana.it, nella sezione “Vaccinazioni”, sono state pubblicate le informazioni necessarie per ottemperare alle scadenze previste dalla normativa nonché la modulistica, in particolare quella per l’autocertificazione delle vaccinazioni già effettuate, e la tabella contenente fasce d’età e relative vaccinazioni.

Per agevolare le famiglie, l’Asst ha previsto inoltre aperture aggiuntive degli sportelli dei Centri Vaccinali di Como (via Crocerossa 1), Olgiate Comasco (via Roma 61) e a Cantù (via Cavour 10) fino alla fine di ottobre che si sommano a quelle ordinarie, anch’esse indicate sul sito dell’Asst.

Il potenziamento degli sportelli è funzionale all’accoglienza dei genitori di bimbi e ragazzi che ricercano informazioni e devono effettuare prenotazioni di sedute vaccinali o richiedere la certificazione. Fino al 10 settembre i front office saranno dedicati alla fascia d’età 0/6 (nido e scuola dell’infanzia) e dall’11 settembre al 31 ottobre alla fascia d’età 6/16 (accesso alle scuole primaria e secondaria). Questo per facilitare l’utenza a essere in linea con le scadenze indicate dalla legge che prevede entro il 10 settembre gli adempimenti per i nidi e le scuole materne e entro il 31 ottobre per le medie e le superiori.

Ecco gli orari in vigore dal 28 agosto:

Como: martedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30

Olgiate Comasco: lunedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30

Cantù: giovedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30.

Nel caso in cui i bambini o i ragazzi non siano stati sottoposti a tutte o ad alcune delle dieci vaccinazioni obbligatorie, i genitori dovranno inviare all’Asst la formale richiesta di effettuare le vaccinazioni obbligatorie o mancanti tramite e-mail all’indirizzo protocollo@asst-lariana.it o raccomandata A/R all’indirizzo Asst Lariana, Via Napoleona 60 – 22100 Como. La ricevuta della mail o della raccomandata va allegata all’autocertificazione, scaricabile dal sito.

In alternativa i genitori potranno recarsi di persona nelle sedi delle Aree Territoriali:

- Como – Via Croce Rossa, 1 – mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00

- Olgiate Comasco – Via Roma, 61 – martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00

- Cantù – Via Domea, 4 – martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00

- Ponte Lambro – Via Verdi, 2 – martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00.

Infine, le famiglie potranno rivolgersi al Protocollo Centrale di Asst Lariana all’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia (Via Ravona), al piano terra della Palazzina Uffici. Il Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16.

In questi due casi, l’Asst rilascerà una ricevuta da consegnare alla scuola insieme all’autocertificazione.

Il numero verde

L’Azienda Lariana ha anche provveduto a un ampliamento del personale dedicato al Numero Verde Vaccinazioni 800-893526, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, da 2 a 3 unità: oltre a un amministrativo e un infermiere presenti allo stato attuale, nei mesi di settembre e ottobre sarà operativo anche un altro infermiere.

L’Asst, inoltre, si occuperà di individuare e invitare i bambini e ragazzi non vaccinati o parzialmente vaccinati, coinvolgendo dapprima i nati negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e successivamente anche gli altri. Le prime convocazioni alle famiglie saranno inviate dall’ultima settimana di agosto. L’obiettivo è quello di far pervenire al più presto un invito/appuntamento per la regolarizzazione dello stato vaccinale che possa costituire anche documentazione utile da presentare al nido o alla scuola.

Infine, gli uffici di settore si stanno occupando della revisione del modello del certificato vaccinale per adattarlo ai contenuti della normativa attuale e facilitare la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dei genitori e delle scuole.

Per quanto riguarda i casi più complessi da un punto di vista sanitario, l’Azienda ha avviato una collaborazione tra Centri vaccinali e gli specialisti ospedalieri, in particolare con quelli dei reparti di Malattie Infettive, di Pediatria, Neonatologia e Allergologia.

L’Asst sta lavorando anche per trasferire alcune centri vaccinali in spazi più comodi e accoglienti per utenza e operatori. Quello di via Croce Rossa a Como sarà spostato all’inizio del 2018 nel Poliambulatorio di via Napoleona, mentre quello di Cantù, ora in via Cavour, sarà collocato in ospedale tra un paio di mesi, in via Domea (edificio P), accanto al Cup e agli Uffici Scelta e Revoca.