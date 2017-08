Valerio Novelli: “Per guadagnare online ci si deve specializzare”

Le foto legate ai 20 anni

Valerio Novelli, Ceo di Monetizzando.com, è indubbiamente pieno di risorse. Un modello a cui si ispirano in molti che vogliono intraprendere un percorso professionale e redditizio online e, perché no, cambiare la propria vita.

Monetizzando, Apple Notizie, Vacanze Siciliane. Valerio, quando hai capito che il Web avrebbe potuto cambiare la tua vita professionale?

Ho capito che il web avrebbe potuto cambiare la mia vita professionale prima della nascita di Vacanzesiciliane e di Applenotizie.

Tutto è cominciato quando ho ricevuto il ban da Google AdSense ed ho cominciato a cercare delle alternative per monetizzare un piccolo blog, ho scoperto in questo modo nel 2008 l’Affiliate Marketing e nel 2009 sono diventato Affiliate Manager per un network di affiliazione, gestendo centinaia di affiliati ed aiutandoli a monetizzare i loro siti o database di email. Partecipando allo IAB Forum ho capito che il web ed il digital marketing erano un trend estremamente forte che avrebbero potuto offrirmi grandi soddisfazioni, successivamente sono nati Vacanzesiciliane, Applenotizie e vari altri blog.

