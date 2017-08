Varese di notte? Peggio di Roma

Foto varie

Mi chiamo Patrizia e vivo a Varese da circa due anni , oggi vorrei scrivere delle notti insonni che vivo da quando mi sono trasferita a Varese centro da Roma.

E qui vi chiederete se è possibile che Varese sia peggio di una grande città… ebbene si! Abito al limite della zona pedonale e giorno e notte macchine e moto sfrecciano come se ci fosse il rettilineo di una qualche pista automobilistica, inquinando acusticamente.

Ma passiamo ai frequentatori della movida varesina: maleducazione al top! Schiamazzi fino all’alba incuranti dell’ora, canti e balli mentre tornano alle loro auto parcheggiate sotto le finestre.

E per finire, cosa buona e giusta, le pulizie delle strade che puntualmente, 365 giorni l’anno, passano alle 4,24! Per carità apprezzo il servizio ma perché passano così presto – mi chiedo – in una città come Varese peraltro già molto pulita?

Scusate lo sfogo ma sono distrutta da questa insonnia forzata…

Una affezionata lettrice