Varese – Giana Erminio: aggiornamenti in diretta

varese calcio 2017 2018

Il Varese sfida in amichevole i milanesi della Giana Erminio (Serie C) a partire dalle ore 17 di domenica 20 agosto. In questo articolo troverete il tabellino aggiornato con il passare dei minuti e i principali momenti del match in diretta.

La partita si disputa a porte aperte: per i tifosi è disponibile il settore tribuna al prezzo unico di 5 euro.