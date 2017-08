Varese Tennis Tour, a Lonate Ceppino trionfano Sganga e Giola

Foto varie di tennis

Si è conclusa domenica 30 luglio la 10^ tappa del circuito Varese Tennis Tour. Dopo Casorate Sempione, il circuito si è spostato sui nuovi campi degli Amici Del Tennis di Lonate Ceppino dove per due settimane i giocatori si sono confrontati davanti ad un buon pubblico.

Nel femminile continua il dominio assoluto di Francesca Sganga che risulta essere l’unica giocatrice “imbattuta” a Varese (e anche a Milano) grazie alla sua tenacia di non mollare mai un “15”: per lei 3 presenze e altrettante vittorie. Sganga (3.3 Tennis Tosi Legnano) vince ai danni della Maestra di casa Sonia Melotti (3.5 Amici Del Tennis) con il punteggio di 6/0 – 6/1 dopo una partita controllata dall’inizio alla fine.

Nel maschile sono giunti all’epilogo finale due tra i giocatori più in forma in questo momento: Ezio Giola (3.4 Tennis Club Tradate) e Giacomo Sartori (3.4 Isola Virginia Tennis). I due finalisti hanno dato vita ad un match di altissimo livello quanto a tasso tecnico e spettacolarità. A spuntarla con il punteggio di 7/5 – 7/6 è Ezio Giola che festeggia il suo primo successo in un torneo in carriera.

“Il rapporto con il direttivo degli Amici del Tennis è qualcosa di molto speciale e proprio qui il 5 marzo 2016 iniziò tutto il progetto del Varese Tennis Tour in una mattinata di neve – ricorda Davide Golinelli, anima e direttore tecnico del progetto Varese Tennis Tour -. Non potrò mai dimenticare quel primo torneo dove ancora prima di cominciare c’era già chi si lamentava del basso numero di giocatori accettati: pochi mesi dopo alla fine di ottobre 2016 ne giocarono ben 1.216″.

Il Varese Tennis Tour, dopo un’estate fin qui caldissima, si ferma per qualche giorno. Il prossimo appuntamento in calendario è per il 26 agosto con l’11^ tappa ospitata dal Tennis Club Luino. Le iscrizioni sono già aperte sul portale PUC della FIT.

