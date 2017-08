Varese, test da “Serie C” sul prato di Masnago

varese calcio 2017 2018

Il Varese sceglie di innalzare il livello di difficoltà per la terza amichevole precampionato, quella in programma domenica 20 agosto a Masnago: al posto della Vergiatese infatti, i biancorossi affronteranno una formazione che militerà nella prossima Serie C.

Contro Molinari e compagni ci sarà la Giana Erminio, club con sede a Gorgonzola che da tempo frequenta il terzo campionato nazionale; quello che sta per iniziare è infatti la quarta stagione in C per i milanesi che lo scorso anno parteciparono ai playoff promozione.

Quella con la Giana sarà quindi una sorta di prova generale per la squadra di Iacolino, alla ricerca della prima vittoria dopo i pareggi con Cerano e Verbano: il match con i milanesi arriva infatti ad appena due settimane dall’esordio in campionato (domenica 3 settembre) a Borgaro Torinese. Nelle fila della Giana i giocatori più noti sono l’espertissimo bomber Bruno, il centrocampista dai piedi buoni Alex Pinardi, il difensore Foglio; in attacco spicca infine il nome dell’ex Varesina Axel Caldirola.

Anche questa volta il “Franco Ossola” aprirà i battenti del settore tribuna: il biglietto di ingresso costerà 5 euro. Orario del calcio di inizio confermato: si comincia alle 17.

