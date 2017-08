Varese, torna Zazzi e arriva Bizzi

Federico Zazzi

Due innesti importanti per il Varese Calcio, che in una sola giornata ha messo nero su bianco due accordi.

Si tratta di un gradito ritorno e di un nuovo arrivo.

Rinnovato l’accordo in biancorosso per il centrocampista classe 1997 Federico Zazzi, che giocherà così la sua terza stagione al “Franco Ossola”. Sarà una pedina importante per mister Salvatore Iacolono, essendo ancora in età “under”.

Il nuovo arrivo è invece il portiere classe 1999 Mirko Bizzi. Di proprietà del Cagliari ma milanese si nascita (Segrate per la precisione), Bizzi ha iniziato la stagione con l’Olbia in prestito, ma trovando poco spazio ha preferito cercare una nuova destinazione. I dirigenti del Varese sono stati i più lesti ad assicurarsi la sua firma.

