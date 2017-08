Varese, un’altra sgambata al “Franco Ossola”

varese calcio 2017 2018

Sfumata la possibilità di affrontare Cremonese e Folgore Caratese nella Sportitalia Cup, il Varese di Salvatore Iacolino ha organizzato una nuova sgambata in vista dell’esordio in campionato, fissato a Borgaro Torinese per il prossimo 3 settembre.

Appuntamento di nuovo al “Franco Ossola” e di nuovo alla domenica: dopo il Verbano a Masnago sarà di scena la Vergiatese, squadra di una categoria inferiore rispetto ai rossoneri (Promozione contro Eccellenza) che testerà la condizione dei biancorossi a partire dalle 17 del 20 agosto. (Foto Ezio Macchi)

Un match al quale Ferri e compagni chiederanno risposte migliori rispetto alle prime uscite, quando la squadra ha disputato prestazioni relativamente buone (considerate la condizione e la rosa in via di costruzione) ma ha peccato in continuità, concedendo agli avversari gli spazi per colpire. Discorso valido sia per l’1-1 con il Cerano, sia per il 2-2 con il già citato Verbano.

In casa Varese intanto il mercato rimane aperto: il giovane Simone Fratus (Albinoleffe) potrebbe completare il quadro dei terzini under, mentre il paraguaiano Dario Lopez (senior di classe 1994) trascorrerà un periodo di prova. Tra i giocatori aggregati in questa prima parte di stagione infine, dovrebbe essere tesserato il trequartista del ’98 Loris Melesi.