Varese, visita del socio statunitense Matt Reeser

Varese Calcio 1910

(Foto Facebook – Varese Calcio)

Piacevole visita oggi allo stadio “Franco Ossola”. Il socio americano del Varese Calcio, Matt Reeser, è passato a Masnago per un saluto alla squadra.

A dare la notizia la pagina Facebook ufficiale della società biancorossa, che riporta anche una battuta di Reeser: «Ho conosciuto Varese e il Varese Calcio tramite il varesino Cristiano Scapolo che ha allenato mio figlio Jarrett negli Stati Uniti. È grazie a lui che ho preso contatti con la dirigenza e ho deciso di cogliere al volo l’opportunità di far parte del Varese Calcio come socio. Il mio obiettivo è quello di aiutare a riportare in alto il Varese Calcio; con il nostro progetto vorrei che, nel giro di 3-4 anni, riuscissimo a raggiungere questo obiettivo».

Parole importanti per l’imprenditore statunitense.

Intanto la squadra continua a lavorare allo stadio agli ordini di mister Salvatore Iacolino. Presente in campo anche Federico Zazzi, che spera in un nuovo accordo con la società biancorossa dopo che il suo periodo di prova con la Triestina di Milanese e Sannino non ha portato a un tesseramento. Domani doppia sessione.