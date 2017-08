Varesina – Bustese, la Coppa Italia apre la nuova stagione

Foto varie di calcio

Bisognerà aspettare le ore 16.00 di domenica 20 agosto, quando a Venegono Superiore ci sarà il fischio d’inizio della gara tra Varesina e Bustese Milano City per il via ufficiale alla nuova stagione.

Al “Comunale” andrà in scena il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D.

La Varesina ha confermato mister Marco Spilli e l’asse portante della squadra, mentre la Bustese ha subito un restyling totale, sia a livello societario, sia di staff e di rosa giocatori.

SPILLI: «RIFINIRE IL LAVORO SVOLTO IN RITIRO»

Il tecnico delle Fenici Marco Spilli vede una doppia valenza in questa partita: «Vogliamo fare bene perché per la prima volta esordiamo in casa davanti al nostro pubblico. Stiamo però lavorando per migliorare la condizione e arrivare al meglio della condizione per l’inizio del campionato. Vogliamo dare l’impronta di una squadra arcigna che in casa fa valere il fatto suo. Nelle gambe abbiamo il 60 per cento, come credo anche i nostri avversari. La Bustese sul mercato ha lavorato bene, non sarà quella degli anni passati. Sono soddisfatto di quanto fatto nel nostro precampionato perché abbiamo svolto un lavoro importante nel ritiro, per la prima volta svolto lontano da Venegono».

CUSATIS: «VOGLIO VEDERE MIGLIORAMENTI»

Tutto nuovo in casa Bustese Milano City, compreso mister Cusatis, che spiega: «Siamo un gruppo che sta cercando di diventare squadra. Voglio vedere dei miglioramenti dal punto di vista tecnico, fisico e organizzativo. Sarà un test importante e difficile, mi interessa la crescita della squadra. Noi siamo costruiti da zero, è tutto nuovo e questo porta difficoltà maggiori, ma l’atteggiamento deve essere quello giusto. La Varesina ha confermato lo zoccolo duro e ha fatto innesti importanti».