Vasi di marijuana sul balcone, denunciato dai carabinieri

5 piantine di Marijuana in cinque diversi vasi, posizionati sul balcone di casa, tra pomodori e peperoncini sono costati cari ad un 32enne legnanese.

Le hanno notate ieri nel centro abitato di Legnano, nella zona San Martino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che, effettuati alcuni preliminari accertamenti, si sono presentati all’uscio dell’abitazione.

Dopo insistenti richieste e ad un passo da procedere ad un’apertura forzosa della porta di ingresso il proprietario dell’immobile ha aperto, non prima di essersi disfatto di un involucro contenente altri 5 grammi di Marijuana già essiccata, lanciandola dal balcone di casa. Peccato che sotto il balcone ci fosse un’altra pattuglia appositamente rimasta a controllare ogni probabile tentativo di sfuggire agli accertamenti. Quando l’involucro gli è stato nuovamente mostrato, la sorpresa non è parsa affatto piacevole.

Sul balcone di casa, come notato dalla strada, erano presenti le piante, perfettamente “coltivate” insieme a pomodori, peperoncini piccanti, basilico ed altri “odori”. L’uomo ha asserito di fare un uso personale e “terapeutico” della sostanza, soffrendo di particolari forme di emicrania che pare, a sui dire, sia sensibile solo alla “cura con la cannabis”.

Per adesso i Carabinieri si sono limitati a contestargli l’impossibilità di coltivare droga in casa e, diciamo, l’inopportunità di liberarsi di altra sostanza stupefacente lanciandola dal balcone, denunciandolo alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Le piante ora sono nella Caserma di Via Guerciotti