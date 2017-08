Verbania: gli appuntamenti di agosto

Tempo libero generica

Continuano gli imperdibili appuntamenti estivi organizzati dal comune di Verbania che, dal 1° giugno al 30 settembre, animano la splendida città-giardino affacciata sul Lago Maggiore con spettacoli, mercatini, musica e concerti, cultura, feste di piazza, sport e mostre.

Questi tutti gli appuntamenti confermati, dal 1° al 27 agosto 2017.

Mercoledì 2 agosto

a Verbania Pallanza, Biblioteca Civica P. Ceretti (via V. Veneto 138) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO

Un volo libero, allegro, con brio – con Marco Pagani

Venerdì 4 agosto

a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER

Economia sociale economia possibile

Esperienze locali di imprese locali

a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO – TESEO E ARIANNA

Dell’amore, dell’inconscio, dell’abbandono

a Verbania Pallanza, Biblioteca Civica P. Ceretti (via V. Veneto 138) – tutto il giorno

ZEBO FESTIVAL

Sabato 5 agosto

a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – A STEP FORWARD

Presenta progetto in Senegal

Sabato 5 e domenica 6 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

GIOCHI SENZA QUARTIERE

Martedì 8 agosto

a Verbania Pallanza, Cortile Museo del Paesaggio (via Ruga 44) – ore 21.45

ESTATE AL MUSEO – CINEMA IN CORTILE

Giovanni Segantini: “Magie della Luce” di Christian Labhart

Mercoledì 9 agosto

a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO – AVANTI!

Compagnia Due. Spettacolo clownesco per tutti.

Venerdì 11 agosto

a Verbania Pallanza, Chiesa di Madonna di Campagna

CONCERTO D’ESTATE

a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO – PIANOFORTE VENDESI

Spettacolo tratto dal libro di Andrea Vitali

Da venerdì 11 a lunedì 14 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

INIZIATIVE LEGATE AL 45° PALIO REMIERO

Da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto

a Verbania Pallanza, Chiesa di Madonna di Campagna – tutto il giorno

FESTA DI FERRAGOSTO

Domenica 13 agosto

a Verbania Pallanza, Piazza Garibaldi – ore 21.00

BALLO DELLE DEBUTTANTI IN TOUR

a Verbania Pallanza, Lungolago – ore 21.00

CANZONATORE DI CUORI

Da “Il Don Giovanni” di Molière con musiche dagli ’70 a oggi. Gli artisti si esibiranno sui galeoni del palio remiero.

a Verbania Pallanza, Lungolago – ore 23.00

SPETTACOLO PIROTECNICO

Lunedì 14 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – ore 18.00

45° PALIO REMIERO

Da lunedì 14 a martedì 15 agosto

a Verbania Intra, Lungolago – tutto il giorno

MANI MAGICHE, ISABEL HARTMAN, MERCATINI HOBBISTI

Da venerdì 18 agosto a domenica 20 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

HOP HOP STREET FOOD

Sabato 19 agosto

a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – OVER THE BORDERS

Musiche e culture dal mondo

Mercoledì 23 agosto

a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.15

ALLEGRO CON BRIO – L’AZZARDO DEL GIOCATORE

Conferenza-spettacolo sull’arte della giocoleria

Venerdì 25 agosto

a Verbania Pallanza, Lungolago – tutto il giorno

MERCATINI

a Verbania Pallanza, Cortile Museo del Paesaggio (via Ruga 44) – ore 21.45

ESTATE AL MUSEO – POLIRITMICA

Concerto matinèe Percussion Duo (Paolo Sanna e Giacomo Salis)

Poliritmica Ensemble. Ospite Tony Arco

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto

a Verbania Pallanza

POLIRITMICA – FESTIVAL DI PERCUSSIONI

Da venerdì 25 a sabato 26 agosto

a Verbania Suna, Lungolago – ore 19.00

LE NOTTI DI SUNA – Festa di Fine Estate

Musica, spettacoli, gastronomia, pesciolata

Sabato 26 agosto

a Verbania Pallanza, Villa Olimpia (via Mazzini) – ore 21.00

VILLA OLIMPIA ON SUMMER – AMUNÌ

Compagnia Voci Erranti

a Verbania Pallanza, Centro Eventi Il Maggiore (via S. Bernardino 49) – ore 21.00

SETTIMANE MUSICALI DI STRESA E DEL LAGO MAGGIORE

STRESA FESTIVAL 56° Festival Internazionale – Incontri

Olivia Manescalchi (voce narrante), “alTREtracce” teatro delle ombre

Stresa Festival Orchestra, Daniele Rustioni direttore

a Verbania Cavandone, nelle piazze e vie del paese – ore 20.30

IL PAESE DEI NARRATORI, 24^ edizione

Da sabato 26 a domenica 27 agosto

a Verbania Pallanza – tutto il giorno

HAPPY FARM Colori e Sapori

Domenica 27 agosto

a Verbania Pallanza, Parco di Villa Maioni (via V. Veneto 138) – ore 21.00

POLIRITMICA & ALLEGRO CON BRIO

ALL MY ROBOTS con Sebastiano di Gennaro, esecutori di metallo su carta

a Verbania Pallanza, Parco di Villa Maioni (via V. Veneto 138) – ore 23.00

BIENOISE con Alberto Ricca