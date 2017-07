Via Palmanova, da mercoledì attivo l’autovelox

Foto varie

Attivo da mercoledì 2 agosto in via Palmanova il primo dei sette nuovi dispositivi di controllo della velocità che l’Amministrazione aveva previsto di installare sulle strade di Milano dove spesso i limiti già presenti non vengono rispettati, con grande pericolo di incidenti.

L’autovelox di via Palmanova, strada con limite di velocità di 70 chilometri orari, è posizionato per i veicoli che transitano in direzione centro. Un autovelox era già presente in direzione opposta, verso la periferia. Da mercoledì entrambi i sensi di marcia avranno l’apparecchio per il controllo del superamento dei limiti.

“L’autovelox è un deterrente efficace contro gli eccessi della velocità su strada e quindi necessario per contenere i pericoli e gli incidenti connessi al superamento dei limiti – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente. – Non c’è accanimento contro gli automobilisti, infatti abbiamo deciso di utilizzare molti più strumenti di segnalazione di quanti ne richiede il codice della strada, cartelli, lampeggianti e scritte a terra rendono molto visibili gli impianti. Inoltre scaglioniamo il loro posizionamento su più mesi. Vogliamo che le strade siano sempre più sicure. Il largo rettilineo di via Palmanova, come tutte le strade sulle quali posizioniamo questi strumenti, può indurre in tentazione”.

All’installazione di ogni autovelox corrisponde una segnaletica di grande visibilità per allertare gli automobilisti del dispositivo affinché rallentino per adeguare la velocità ai limiti indicati. Oltre ai cartelli previsti dal codice della strada, in prossimità della telecamera vengono posizionati ulteriori cartelli di colore giallo/arancio con la scritta “attenzione autovelox” ai lati delle due carreggiate e dotati anche di luci lampeggianti. In corrispondenza dei cartelli verticali, sul fondo stradale viene riportata in grande la scritta “controllo elettronico della velocità” e anche un cartello di limite di velocità per ciascuna corsia di marcia. Inoltre, l’attivazione dei nuovi autovelox sarà segnalata sui pannelli elettronici a messaggio variabile. In particolare, per quanto riguarda via Palmanova, sono stati programmati a partire da domani sera i pannelli delle vie Palmanova, Padova, Monza, Rubattino e delle piazze Cinque Giornate e Repubblica.

I successivi sei autovelox previsti saranno collocati in modo scaglionato nel periodo compreso fra settembre e novembre. In via Parri (dove il limite di velocità già esistente è di 70km/h) e in via dei Missaglia (limite esistente di 50 km/h) all’autovelox già presente in direzione periferia, si aggiungerà un apparecchio nel senso di marcia opposto. Le località dove, invece, sono previsti nuovi autovelox in entrambe le direzioni sono: viale Fulvio Testi (50 km/h l’attuale limite) e via Virgilio Ferrari, strada con limite a 70 km/h.