Via Sacco pedonale, a settembre si ricomincia

Le chiusure serali alle auto della strada davanti al municipio torneranno presto. La sperimentazione di via Sacco e via Robbioni il venerdi e il sabato sera si prende una pausa, ad agosto, ma tornerà a settembre. E’ il sindaco di Varese a confermare la decisione: “Sospendiamo la sperimentazione ad agosto, ma andiamo avanti a settembre anche in vista del festival del paesaggio”.

Davide Galimberti, ancora al lavoro a Palazzo Estense, mostra comunque soddisfazione per la decisione (che qualche protesta ha suscitato, ma anche commenti positivi). La sua è una valutazione concordante con quanto affermato dagli assessori Ivana Perusin (commercio) e Andrea Civati (urbanistica e lavori pubblici).

“Abbiamo fatto una scelta coraggiosa che è stata premiata dalla buona partecipazione di persone agli eventi che sono stati organizzati in via Sacco e via Robbioni – dichiara Ivana Perusin, assessore alle Attività produttive del Comune di Varese -. In particolare la via Robbioni ha visto una rinascita in questi mesi grazie anche alla riapertura di molti negozi. Ricordo che fino all’anno scorso questa via era considerata una zona degradata in pieno centro a Varese e invece oggi grazie anche all’impegno di molti soggetti sta rinascendo. In generale la sperimentazione è stata apprezzata da molti cittadini e dai commercianti. Voglio ringraziare proprio i commercianti per il grande impegno nell’organizzare e proporre iniziative ed eventi: il segno che i progetti condivisi possono portare buoni frutti per la città e le attività commerciali”.

“Il risultato della sperimentazione e gli apprezzamenti che abbiamo ricevuto ci spingono a proseguire in iniziative analoghe anche in altri periodi dell’anno in cui cercheremo però di migliorare alcuni aspetti logistici e organizzativi – prosegue Andrea Civati, assessore alla Mobilità – Come ogni sperimentazione coraggiosa comporta qualche piccolo disagio che contiamo però di limitare in futuro con alcuni miglioramenti sulla segnaletica e le informazioni ai cittadini. Siamo certi però che la filosofia è quella giusta: restituire ai cittadini la città puntando sulla nostra capacità di essere una Varese vivibile, con una alta qualità della vita, una città che punta sulle sue bellezze, sul suo ambiente, sulle ricchezze e sa come valorizzarle. Da questo abbiamo tutti da guadagnarci: commercio, cittadini e turismo. Ormai è un dato consolidato delle città moderne: l’allargamento delle aree pedonali e a traffico limitato hanno portato risultati positivi alle località turistiche e alle attività commerciali”.