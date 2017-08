Vigili del fuoco a caccia del pappagallo

Hanno fatto tutto il possibile per aiutare la signora che aveva chiesto il loro intervento, ma non è servito il dispendio di energia e di buona volontà. I vigili del fuoco hanno cercato di recuperare questa mattina, mercoledì 23 agosto, un pappagallo fuggito da casa. Il pappagallo si chiama Pachi ed è un’ara di 4 anni, grande e bellissima. Intorno alle 8 del mattino una donna ha chiamato la caserma di Busto Arsizio chiedendo aiuto: il suo pappagallo era fuggito e si era posato su un albero altissimo a Cardano al Campo.

I vigili del fuoco sono uscito con l’autoscala e sono riusciti ad avvicinarsi al volatile che però, proprio all’ultimo mento, è scappato via, in direzione di Gallarate.

Che dire? Come sempre bravissimi i vigili del fuoco che non sottovalutano alcuna richiesta di intervento (e affronta sfide “quasi impossibili” tipo questa…)

