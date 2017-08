Volontari al lavoro, Cazzago ripulita dopo la tempesta

Nemmeno un’ora di pioggia e raffiche di vento, e le strade del paese sono state invase da arbusti e foglie. La tempesta ha sradicato alberi al lago di piazza, la darsena, e i salici hanno sfiorato pericolosamente il bar appena ristrutturato e la “casa dei pescatori”.

Quando l’ex sindaco di Cazzago Brabbia Massimo Nicora sabato mattina ha fatto un giro per il paese ha deciso che non fosse il caso di aspettare per sistemare le strade e il lungolago. Così ha lanciato un appello su Facebook e ha chiamato a raccolta i suoi concittadini.

Domenica mattina si sono presentati in sei: sindaco Emilio Magni in testa, vice sindaco e altri quattro concittadini, e in una mattina hanno risistemato il lago di piazza e le ghiacciaie, pronti per accogliere i “turisti della domenica”.

Galleria fotografica Volontari ripuliscono Cazzago Brabbia 4 di 15

“Sabato mattina abbiamo reso agibile la via dei Caduti in ingresso al paese e la via Piave – spiega il sindaco Emilio Magni – Domenica abbiamo fatto un po’ di pulizia straordinaria. Siamo molto soddisfatti di aver saputo affrontare una situazione di emergenza davvero in poco tempo”.