Yaka Volley, riparte la Serie B: «Obiettivo playoff»

Foto varie di pallavolo

Sono ripresi lunedì 28 agosto gli allenamenti dello Yaka Volley di serie B che prenderà parte per la terza volta consecutiva alla terza categoria nazionale.

Prima dell’inizio dell’allenamento il presidente del progetto Yaka Volley Carlo Faverio ha parlato alla squadra illustrando gli obiettivi decisi dalla società: «Dopo aver guadagnato la promozione in B2, ci siamo ben distinti nei due campionati successivi in cui l’obiettivo era principalmente la salvezza. Quest’anno alziamo l’asticella puntando ai playoff con una squadra giovane ma ben preparata in cui troveranno spazio anche alcuni giovani Under 18 tra i più meritevoli».

Gli fa eco coach Fabio Taiana, che evidenzia i vari cambiamenti : «Diversi giocatori potranno agire in più ruoli e se negli anni passati lo abbiamo fatto per necessità, questa volta lo faremo per raggiungere un obiettivo. Questo sarà sicuramente un valore aggiunto. Molte formazioni di questo girone non le abbiamo mai affrontate e altre si saranno sicuramente rinnovate per cui in parte sarà un salto nel vuoto, ma ormai da 2 anni ci siamo abituati».

Sicuramente sarà un campionato lungo e difficile che vedrà lo Yaka non più impegnato sul territorio sardo e lombardo, ma più su quello ligure e piemontese con trasferte lunghe e insidiose. Solo tre saranno le formazioni lombarde di questo girone (Saronno e Caronno oltre ai malnatesi), le altre formazioni saranno tutte piemontesi con l’eccezione della sola ligure Albissola.

Ma vediamo nel dettaglio quale sarà la formazione che disputerà questo campionato. Da Varese arriva Filippo Lualdi, classe 92 con già un passato importante alle spalle. Sempre dal Cus arrivano i centrali Davide Reggiori, classe 1988, e Massimo Stella, classe 1995 , cresciuto a Busto Arsizio, ma a 20 anni già in serie B. Quarto arrivo dal capoluogo, dopo un anno di lontananza, Fabrizio Muselli, libero titolare nel primo Yaka di serie B che torna dopo un anno al Cus.

Confermati gli allenatori Fabio Taiana e Renato Manfron, cambierà il preparatore atletico: dopo due stagioni Davide Partegiani lascia il ruolo per dedicarsi agli allenamenti. Al suo posto il giovane Mirko Barlocco.

I confermati dalla scorsa stagione sono Daniele Botta, il capitano Marco Tascone, Filippo Roncoroni, Andrea Gasparini e Simone Favaro. Promossi dall’Under 18 Riccardo Regattieri (classe 2000, palleggiatore), Marco Bollini (1999, schiacciatore), Stefano Aliverti (2000, centrale) e Davide Abou Zeid (2000, libero), con la possibilità nel corso dell’anno di aggregare al gruppo altri ragazzi sempre provenienti dalle giovanili dello Yaka Volley .

La rosa a disposizione di Coach Taiana:

Palleggio: Botta e Regattieri Schiacciatori: Roncoroni, Gasparini, Lualdi, Bollini, Brivio Centrali: Tascone, Favaro, Reggiori , Aliverti Libero: Muselli e Abou Zeid