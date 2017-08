Yoga, lezioni gratis in giro per la provincia

Young people do yoga indoors

L’associazione di yoga “L’albero delle farfalle” e nel mese di settembre organizza degli open day gratuiti e aperti a tutti sia adulti che bambini in diversi Comuni della provincia di Varese.

Durante gli open day si terrà una lezione gratuita di yoga all’aperto.

L’associazione consiglia di portare appresso dei tappetini da ginnastica.

Ecco le date e i luoghi del mese di settembre

COMERIO: SABATO 9 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 10.30

c/o Parco Villa Tatti Tallacchini, Via Giuseppe Verdi

BODIO: SABATO 9 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 16.30

c/o Parco di fianco la Biblioteca, P.zza Don Gandini 2

BESNATE: DOMENICA 10 SETTEMBRE – Festa dello Sport

OPEN DAY YOGA alle ore 14.30

c/o P.zza Santa Maria al Castello

INARZO: SABATO 16 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 10.30

c/o Campo da tennis, Via Patrioti 28

ARSAGO SEPRIO: SABATO 16 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 16.30

c/o Parco Pissina, Via Lazzaretto

BUGUGGIATE: DOMENICA 17 SETTEMBRE – Festa dello Sport

OPEN DAY YOGA alle ore 14.00

c/o Parco Bergora, Via Giovanni XXIII

AZZATE: DOMENICA 17 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 17.30

c/o BELVEDERE – P.zza Ghiringhelli

con Patrocinio del Comune di Azzate

in caso di mal tempo siamo presso la Pro Loco Azzate – Sala “Giuseppe Triacca” in Via Volta (sopra la piazza Ghiringhelli)

BARASSO: SABATO 23 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 10.30

c/o Magister Sport, Via Bolchini 31

CASCIAGO: SABATO 23 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 16.30

c/o Parco La Pinetina, Via Pascoli

GAVIRATE LAGO: DOMENICA 24 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 10.30

c/o Prato del lungo lago, area feste

SOMMA LOMBARDO: DOMENICA 24 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 16.30

c/o Parco Corso Europa

GAVIRATE: SABATO 30 SETTEMBRE

OPEN DAY YOGA alle ore 10.30

c/o Parco 5 Piante, Via Cinque Piante

LUVINATE: DOMENICA 1 OTTOBRE – Festa della mela

OPEN DAY YOGA alle ore 14.30

c/o Parco del Sorriso, Via V.Veneto