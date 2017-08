Zoppini campione del Mondo Junior

foto varie di canottaggio

(Foto Mimmo Perna)

La nazionale under 18 in gara nel mondiale junior, svoltosi a Trakai (Lituania) sul campo di regata del Lago Galve, ha vinto il titolo mondiale nel quattro con, confermando quello conquistato lo scorso anno a Rotterdam, e una medaglia di bronzo nel quattro di coppia maschile dietro alla Svizzera, prima, e alla Gran Bretagna, seconda.

Le due medaglie attestano l’Italia al settimo posto del medagliere per nazione, vinto dalla Romania, con 6 medaglie (2 d’oro, 2 d’argento, 2 di bronzo), seguita in seconda posizione dalla Gran Bretagna, con 4 medaglie (2-1-1), e dalla Croazia al terzo posto con 2 medaglie d’oro. La vittoria azzurra del quattro con, formato da Leonardo Apuzzo, Federico Dini, Aniello Di Ruocco, Aniello Sabbatino e Riccardo Zoppini al timone, è arrivata al termine di una gara tatticamente perfetta e interamente dominata dalla barca azzurra che ha messo in fila la Svizzera, seconda nonostante abbia cercato in partenza di sfuggire alla barca italiana, e la Germania, terza.

La medaglia di bronzo è arrivata, invece, dal quattro di coppia maschile di Leonardo Radice Karoschitz, Nunzio Di Colandrea, Gabriele D’Alfonsi e Danilo Amalfitano. Una formazione che ha lottato, per tutti i duemila metri, per ricuperare il distacco dalla Gran Bretagna che, sul finale, ha negato l’argento all’Italia per soli 17 centesimi.

I RISULTATI

QUATTRO CON: 1. Italia (Leonardo Apuzzo-CN Stabia, Federico Dini-SC Firenze, Aniello Di Ruocco, Aniello Sabbatino-CN Stabia, Riccardo Zoppini-timoniere-SC Varese) 6.33.71, 2. Svizzera 6.36.91, 3. Germania 6.37.95, 4. Sud Africa 6.38.55, 5. Ucraina 6.43.44, 6. USA 6.43.49.

QUATTRO DI COPPIA MASCHILE: 1. Svizzera 6.04.97, 2. Gran Bretagna 6.06.06, 3. Italia (Leonardo Radice Karoschitz-RCC Cerea, Nunzio Di Colandrea-Ilva Bagnoli, Gabriele D’Alfonsi-Fiamme Gialle, Danilo Amalfitano-RYCC Savoia) 6.06.23, 4. Germania 6.13.15, 5. Danimarca 6.14.57, 6. Grecia 6.16.39.

DOPPIO FEMMINILE: 1. Gran Bretagna 7.10.13, 2. Germania 7.11.32, 3. Canada 7.15.51, 4. Italia (Silvia Crosio-Amici del Fiume, Giulia Mignemi-SC Aetna) 7.19.15, 5. Cile 7.23.67, 6. Sud Africa 7.25.00.

DUE SENZA FEMMINILE: 1. Romania 7.35.83, 2. Grecia 7.38.79, 3. Germania 7.40.95, 4. Lituania 7.43.37, 5. Italia (Vittoria Tonoli, Laura Meriano-SC Garda Salò) 7.44.67, 6. Cina 8.03.85.

OTTO FEMMINILE: 1. Repubblica Ceca 6.27.97, 3. Romania 6.30.27, 2. Germania 6.28.40, 4. Russia 6.31.86, 5. Italia (Chiara Ciullo-SC Lario, Gaia Colasante-CC Irno, Veronica Bumbaca, Kadija Alajdi El Idrissi, Letizia Tontodonati-Cus Torino, Ottavia Ravoni-CC Aniene, Claudia Cabula-SC Sannio Bosa, Linda De Filippis-SC Monate, Haonian Jiang-timoniera-Cus Torino) 6.37.33, 6. Cina 6.37.34.

OTTO MASCHILE: 1. Germania 5.49.13, 2. USA 5.50.10, 3. Gran Bretagna 5.50.26, 4. Russia 5.54.71, 5. Italia (Antonio Schettino-CC Aniene, Alberto Vincenti, Andrea Carando-RCC Cerea, Giovanni Mammarella-C.Gavirate, Matteo Bonetti-SC Armida, Gennaro Di Mauro-CC Napoli, Luca Zemolin-Canoa San Giorgio, Giulio Acernese-CC Roma, Leonardo Macchi-timoniere-C.Gavirate) 5.56.15, 6. Olanda 6.01.93.

QUATTRO SENZA MASCHILE: 1. Gran Bretagna 6.15.43, 2. Nuova Zelanda 6.17.12, 3. Romania 6.22.80, 4. Croazia 6.25.06, 5. Germania 6.26.85, 6. Italia (Raffaele Serio, Gennaro Zenna-RYCC Savoia, Stefano Scolari-SC Corgeno, Jacopo Bertone-C.Gavirate) 6.28.04.