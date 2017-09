16.000 studenti pronti a tornare dietro i banchi della città

Riaprono in questi giorni le scuole della città: al primo appello risponderanno 4.063 bambini delle primarie e 2.583 ragazzi delle medie, oltre a 2.028 bimbi delle scuole dell’infanzia e a circa 7.500 studenti delle superiori.

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’Assessore all’Educazione Paola Magugliani inaugureranno simbolicamente il nuovo anno scolastico all’ITE Tosi lunedì 11 settembre alle 12 circa, subito dopo l’inaugurazione del nuovo parcheggio di viale Stelvio. Sindaco e assessore faranno gli auguri di buon anno agli studenti del corso internazionale quadriennale che sono già sui banchi da qualche giorno.

Di seguito la lettera aperta che l’assessore Magugliani ha scritto a tutti gli studenti in occasione del primo giorno di scuola.

Care bambine, cari bambini, care ragazze, cari ragazzi,

l’estate ci sta salutando ed è ora del ritorno a scuola, dei compiti, delle lezioni, delle verifiche e di tutto quanto porta con sé un anno sui banchi.

Lo so che è dura, lo è per tutti, anche per i vostri insegnanti e per le vostre famiglie che come sempre seguiranno il vostro impegno scolastico. Colgo l’occasione per ringraziarli ancora una volta, sono “grazie” che non bastano mai.

Anch’io vi sto seguendo da vicino, attraverso i vostri dirigenti, perché vogliamo che i vostri anni a scuola siano i più sereni possibile: quindi se avete bisogno di segnalare qualche problema o qualche necessità non esitate a contattarmi.

Quest’anno mi sento di suggerirvi di mettervi al posto dei vostri insegnanti; non nel senso di rubare loro la cattedra, ma di continuare a interrogarli, a fare domande, in modo che possiate carpire tutto ciò che potete dal loro sapere.

Imparate il più possibile, studiate, ma andate anche a vedere qualche mostra, a teatro, al cinema, leggete delle poesie, soffermatevi ad ammirare il tramonto, la natura..

Spegnete ogni tanto la televisione, i videogiochi e i cellulari e guardatevi intorno, uscite, camminate per le vie della città, fate sport..

Anche da queste piccole, grandi attività, apparentemente banali, potrete imparare molto per capire meglio il mondo e per capire gli altri.

E mettetevi anche nei panni dei vostri compagni.. se notate che qualcosa non va, state loro vicini, cercate di ascoltarli e di parlare con loro non solo attraverso i social.

Il vostro compito è quello diventare essere umani sempre più meravigliosi, pieni di ingegno e di sapere, ma anche di cuore.

Spero di incontrarvi presto, intanto buon inizio a tutti, in particolare ai “primini” di tutte le scuole!

Paola Magugliani