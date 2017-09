Albasini primo sul traguardo di Lissone, ora tocca alla coppa Bernocchi

michael albasini vincitore tre valli varesine ciclismo 2014

Michael Albasini s’impone sul traguardo di Lissone della Coppa Agostoni, prima prova del Trittico Lombardo. L’atleta svizzero – che nel 2014 vinse la Tre Valli Varesine (nella foto)- si è imposto con autorità nella volata finale sugli italiani Marco Canola e Francesco Gavazzi (tra i più in forma già alla vigilia)

Come da tradizione, la Agostoni fa da preludio – negli stessi giorni – alla seconda prova del Trittico, la Coppa Bernocchi, in attesa poi del gran finale a ottobre con la Tre Valli. Il percorso della Bernocchi di giovedì 14 settembre 2017 comprende come sempre la partenza da Legnano e un circuito sulle strade della valle Olona, la salita del Piccolo Stelvio: sette i passaggi sul circuito collinare, che misura 16,7 km. L’asperità della Valle Olona negli anni ha dimostrato di fare selezione, in particolare negli ultimi due passaggi: affrontata per la settima volta la salita, i corridori torneranno verso la pianura, per il gran finale su viale Toselli a Legnano.

La 99esima edizione della Bernocchi vedrà al via 24 squadre, tra cui quattro World Tour (Emirates, Bahrein, Bora, Dimension Data). Francesco Gavazzi, della Androni-Sidermec, è considerato uno degli uomini più pericolosi e lo si è visto fin dall’Agostoni, dove ha mostrato carattere ed è salito sul podio. Occhi puntati poi sugli uomini della nazionale italiana e di quella svizzera (il Trittico è ormai una delle prove-spia alla vigilia dei Mondiali). Tra gli atleti in maglia azzurra Daniele Bennati e Fabio Felline sono nomi papabili. Per gli svizzeri parla appunto il risultato di Albasini in Brianza. Ci sono poi anche Filippo Pozzato e Damiano Cunego (che però potrebbe a questo punto correre anche per Canola, visto il buon risultato alla Agostoni).

Coppa Bernocchi 2017: le strade chiuse

La corsa prenderà il via alle 11.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.00 e le 16.10. I passaggi sul circuito della Valle Olona sono previsti tra le 12.50 e le 15.40: le strade vengono aperte tra un passaggio e l’altro. Qui invece le strade chiuse a Legnano.