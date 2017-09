23enne di Gornate vince la Randstad Business Analyst Cup

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Sara Croci, 23enne di Gornate Olona, neo-laureata in International Business & Entreprenership (IBE) è l’autrice della miglior soluzione complessiva della Randstad Business Analyst Cup 2017, a cui hanno partecipato i migliori laureati e laureandi dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese. Premiati anche Federica Perniola, 23enne di Como, studentessa del corso di laurea magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management (GEEM), per aver proposto la miglior applicabilità della soluzione nella realtà, Roberta Canavesi, 24enne di Tradate, studentessa dell’IBE, per aver suggerito la miglior soluzione in termini di innovazione sostenibile, e Riccardo Tagliabue, 27enne di Como, studente dell’IBE double degree per la migliore presentazione della soluzione alla giuria di valutazione.

È questo l’esito della Randstad Business Analyst Cup 2017, che ieri, presso la sede del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese, ha visto i 10 migliori aspiranti business analyst fra i laureati e laureandi dell’ateneo varesino sfidarsi in una prova di analisi e risoluzione di un business case proposto da Randstad, secondo player al mondo nei servizi per le risorse umane, e dalle aziende partner dell’iniziativa.

La Randstad Business Analyst Cup è promossa da Randstad Finance – la specialty attiva nella ricerca, selezione e gestione delle risorse qualificate in ambito finanziario e amministrativo di Randstad – in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria e con la partecipazione di Zeiss, Lindt, Perar e StanleyBlack&Deckebr. Un’iniziativa dedicata ad una professionalità molto richiesta dal mercato ma altrettanto difficile da reperire con adeguate competenze ed esperienza

“Trenta partecipanti si sono confrontati in questa prima edizione della Randstad Business Analyst Cup – afferma Filippo Canesso, Business Development Manager della Specialty Finance Randstad –, che ha dato vita a prove di livello in grado di far emergere davvero la capacità di analisi degli aspiranti business analyst. La Randstad Business Analyst Cup è un’ottima vetrina per questi giovani e un’opportunità per mettere in pratica le abilità acquisite durante la carriera universitaria, preparandosi alle sfide che li attendono nel mondo del lavoro. Siamo molto soddisfatti dell’impegno, dell’entusiasmo e dell’abilità che questi promettenti analisti hanno dimostrato durante la manifestazione”.

Le prove, sotto l’occhio attento di una giuria tecnica composta dagli enti e dalle aziende partner del progetto e di 15 imprese del territorio, hanno messo in luce sia le conoscenze e le competenze teoriche in ambito logico-matematico ed economico sia la capacità di risolvere casi aziendali reali e complessi, analizzando grandi numeri e trasformandoli in pratiche di successo per migliorare i processi strategici e gestionali delle imprese.