308 domande per entrare ai corsi di dottorato dell’Insubria

universita insubria ingresso

Si sono conclusi lo scorso 1° settembre i termini per presentare la domanda di partecipazione al concorso per gli 8 Corsi di dottorato Insubria XXXIII ciclo. Presentate 308 domande per 70 posti

Quasi il 30 % delle domande di iscrizione ai Corsi di dottorato dell’Università degli Studi proviene dall’estero. Su 308 domande pervenute, infatti, 87 sono di laureati stranieri, di cui solo 4 comunitari, gli altri provengono da Paesi quali il Pakistan (la maggioranza con 25 domande), seguiti da Etiopia, Iran Ghana, India, per un totale di una trentina di Paesi.

I Corsi di dottorato che presentano una maggioranza di candidature dall’estero sono: Metodi e modelli per le decisioni economiche e Informatica e matematica del calcolo, per i quali i due terzi dei candidati sono stranieri.

Per la maggior parte gli aspiranti dottori di ricerca sono uomini: pari al 64% dei candidati.

I corsi di dottorato dell’Università degli Studi dell’Insubria sono 8 e offrono in totale 70 posti: Diritto e scienze Umane; Fisica ed Astrofisica; Informatica e matematica del calcolo; Medicina Clinica e sperimentale e medical humanities; Medicina sperimentale e traslazionale; Metodi e modelli per le decisioni economiche; Scienze chimiche ed ambientali (con due curricula: Scienze Chimiche e Scienze ambientali); Scienze della vita e biotecnologie.

Il Dottorato di Ricerca è un programma di formazione alla ricerca della durata di almeno 3 anni accademici che consente di acquisire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alto profilo; rappresenta, inoltre, un passo indispensabile per intraprendere una carriera professionale nel mondo accademico.

Al corso di dottorato di ricerca si accede attraverso un concorso per titoli ed esame: può partecipare chi ha conseguito un Diploma di Laurea vecchio ordinamento o una Laurea Specialistica o Magistrale o un analogo titolo accademico conseguito all’estero.