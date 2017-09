360 chili di carne e altri alimenti sequestrati in Dogana

Carne sequestrata a Gaggiolo

Carne conservata male a bordo di due furgoni. Il sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Gaggiolo nei giorni scorsi.

Più di 360 i chili di alimenti sequestrati, trovati a bordo di due furgoni che eseguivano manovre sospette nei pressi del valico turistico. A seguito dell’ispezione degli automezzi, condotti da due cittadini romeni, i finanzieri hanno sequestrato gli alimenti in cattivo stato di conservazione.

Principalmente carne e altri prodotti alimentari che, se non sottoposti a sequestro dalle Fiamme Gialle, sarebbero stati venduti al “Rolling Truck Street Food”, la manifestazione gastronomica che era in programma a Viggiù.

Il cattivo stato di conservazione della carne e degli altri alimenti, già evidente solo per il fatto che i furgoni non refrigerati avevano viaggiato per oltre 4 ore (la merce era stata infatti caricata a Torino), è stato confermato dall’intervento dei tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria.

Le immediate indagini hanno portato a denunciare all’Autorità Giudiziaria 5 persone (3 cittadini romeni e 2 italiani) per le ipotesi di reato connesse alla violazione della disciplina igienica della produzione e trasporto delle sostanze alimentari e per la vendita di sostanze non genuine. Infatti, le Fiamme Gialle hanno individuato i titolari effettivi delle imprese a cui facevano capo gli autisti dei mezzi fermati e le altre persone che avrebbero dovuto preparare i prodotti in occasione della manifestazione gastronomica.

sdr

Ulteriori accertamenti, delegati dalla Procura della Repubblica di Varese, sono tuttora in corso per verificare, tra l’altro, il grado di pericolosità della merce per la salute del consumatore considerato, peraltro, che i documenti di trasporto esibiti dagli autisti sono risultati falsi.

Le Fiamme Gialle stanno inoltre procedendo a rilevare le connesse violazioni fiscali in capo alle imprese interessate anche in ragione dell’ipotesi di impiego del personale non in regola.