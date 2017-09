49 enti firmano per la valorizzazione della via Francisca del Lucomagno

Foto varie

Con la firma del protocollo tra i 49 enti coinvolti a Palazzo Branda Castiglioni di Castiglione Olona parte ufficialmente il nuovo progetto di valorizzazione della via Francisca del Lucomagno, il cammino che dalla Svizzera, attraversa per intero la Provincia di Varese per poi giungere a Pavia e collegarsi con la Via Francigena.

Leggi anche Varese - Le nostre tappe sulla via Francisca

Una firma che suggella un lavoro partito da lontano e che da mesi è entrato in fase esecutiva per permettere la sempre maggior fruizione dello storico percorso sul versante italiano ed, in particolare, in provincia di Varese.

Il progetto coinvolge 49 enti italiani, tra cui Regione, Provincia di Varese, i Comuni attraversati dal cammino, la Comunità Montana del Piambello, i Parchi Campo dei Fiori e Alto Milanese e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, parte ufficialmente il progetto di valorizzazione della Via Francisca del Lucomagno, cammino che dalla Svizzera, attraversa per intero la Provincia di Varese per poi giungere a Pavia e collegarsi con la Via Francigena.

Alla firma del protocollo, oltre a molti Sindaci e amministratori locali coinvolti, i rappresentanti del Parco Campo dei Fiori, della Comunità Montana del Piambello, del Parco AltoMilanese, Adelaide Trezzini dell’Associazione internazionale Vie Francigene, erano presenti anche il Consigliere Provinciale Paolo Bertocchi, che ha sottoscritto il protocollo, l’Assessore regionale Francesca Brianza e il Consigliere regionale Alessandro Alfieri.

La firma del protocollo è stata anche l’occasione per presentare le prime iniziative concrete finalizzate a promuovere il cammino, organizzate da Provincia di Varese in collaborazione con gli enti coinvolti al progetto e che partiranno già sabato 23 e domenica 24 settembre lungo le prime due tappe del tracciato che attraversa il nostro territorio.