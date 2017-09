5 giorni di grande pallanuoto con la Len Euro Cup

piscina manara pubblico generica

E’ pronto a partire il primo girone di qualificazione di Len Euro Cup, la manifestazione in programma alle Piscine Manara di Busto Arsizio dal 27 settembre all’1 ottobre. Per il quinto anno consecutivo il Banco BPM affiancherà in qualità di title sponsor la Pallanuoto Sport Management che sarà protagonista della seconda coppa continentale.

L’esordio europeo è fissato per mercoledì 27 settembre quando alle ore 20.30 i mastini saranno opposti agli olandesi dello ZPC Amersfoort. Nella seconda giornata di gare, il 28 settembre, doppio impegno: alle 12.30 la sfida contro i francesi del Pays D’Aix Natation mentre alle ore 20.30 la seconda gara giornaliera con il match contro i croati dello Jadran Split. Il 29 settembre la Pallanuoto Banco BPM Sport Management affronterà i tedeschi dell’Osc Postdam alle ore 20.30 mentre il 30 settembre, sempre alle 20.30, il match sarà quello contro gli ungheresi dello FTC Budapest, squadra detentrice del trofeo. L’1 ottobre ultima gara quella delle ore 12.30 contro i francesi del Montpellier.

Nella presentazione -avvenuta lunedì 25 a Milano- a fare gli onori di casa e a dare il suo personale in bocca al lupo alla squadra in vista del primo impegno ufficiale della stagione 2017/2018 l’Amministratore Delegato del Banco Bpm Giuseppe Castagna che spiega: «Abbiamo portato fortuna a Sport Management. Quando abbiamo iniziato questa sponsorizzazione loro erano in A2 ora sono saliti fino a diventare una delle prime forze della pallanuoto italiana e spero che possano fare sempre meglio così come noi del Banco BPM». A prendere poi la parola anche Pietro Figlioli il neo acquisto della Pallanuoto Banco BPM Sport Management e capitano della Nazionale Italiana di pallanuoto: «sono arrivato qui alla Sport Management per puntare in alto e spero di poter dare una mano alla squadra per raggiungere i massimi obiettivi. Sono sicuro che per passare il turno di Coppa dovremo essere uniti e pronti ad aiutarci e se sarà così sono certo che i risultati arriveranno».

Queste le parole del Presidente di Sport Management Sergio Tosi: «Voglio ringraziare il Banco BPM nella figura del dottor Castagna che oggi ci ospita. Noi siamo partiti da questa sala che eravamo in A2 e ora siamo una delle forze in Italia anche grazie all’aiuto che il Banco BPM Ci dà. Loro ci hanno permesso di salire di livello dandoci la possibilità anche di coinvolgere nuovi sponsor. Guardiamo con fiducia al futuro e sono sicuro che otterremo grandi risultati sportivi. La squadra si è rinforzata e questo gruppo avrà la forza per lottare in Campionato, Coppa Italia ed Euro Cup e invito tutti a Busto Arsizio da mercoledì per seguire e tifare per la nostra squadra».

Appuntamento dunque a Busto Arsizio a partire da mercoledì per l’inizio dell’avventura di Len Euro Cup. Si comunica inoltre che con grande soddisfazione le gare di mercoledì, sabato e domenica della Pallanuoto Banco BPM Sport Management in Len Euro Cup andranno in diretta streaming sulla pagina Facebook www.facebook.com/pallanuotosportmanagement.it e sulla pagina www.facebook.com/bepisport (che si occuperà della produzione televisiva).

Nell’ambito della promozione dell’intera manifestazione la Sport Management comunica che nella giornata inaugurale del 27 settembre l’ingresso per tutto il pubblico alle Piscine Manara sarà gratu