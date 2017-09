7 km per 7 princìpi, la corsa per la Croce Rossa

7 km per 7 principi Croce Rossa Busto Arsizio podismo

Domenica 24 settembre avrà luogo la seconda edizione della Corsa podistica non competitiva per le vie di Busto denominata “7 km per 7 Princìpi” organizzata dal Comitato della Croce Rossa di Busto Arsizio, presieduto da Simona Sangalli, a favore della cittadinanza (costo di iscrizione € 7,00 – bambini fino a 12 anni gratuita)

La manifestazione che gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale ha come scopo quello di coinvolgere la popolazione, in un’occasione sportiva, per far conoscere le attività della Croce Rossa.

La giornata ha inizio alle ore 8,00 presso la Sede CRI di Via Castelfidardo 17 con l’iscrizione e la partenza di chi vuole partecipare alla camminata dei 7 Km.

La dottrina della Croce Rossa infatti si basa su sette princìpi: Umanità – Imparzialità – Neutralità – Indipendenza – Volontariato – Unità – Universalità che sono il fondamento dell’Associazione ai quali tutti i volontari devono attenersi e rispettare durante il proprio operato.

Intorno alle ore 11,30/12,00 saranno accolti presso il Giardino Quadrato del Museo del Tessile i partecipanti alla corsa podistica con il ristoro dell’arrivo.

In quell’occasione verranno inaugurati i presidi pediatrici generosamente offerti dall’Associazione cittadina “La Casa di Chiara”, sensibile e vicina alla Croce Rossa con questo dono utile per due ambulanze equipaggiate per i servizi rivolti ai bambini..

La Croce Rossa di Busto Arsizio non dimentica il suo ruolo primario che è l’aiuto e il soccorso di chi ha bisogno. Pertanto i proventi derivanti dalle iscrizioni serviranno per l’impegno sociale verso i bisognosi.

INFORMAZIONI PRINCIPALI

– Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 alle ore 10.00 il giorno della gara presso la sede della Croce Rossa di Busto Arsizio in Via Castelfidardo 17

– L’iscrizione è pari a 7.00 € per adulti e gratis per bambini da 0 a 12 anni (nati fino al 2005);

– La partenza della corsa è prevista per le ore 10.00 da via Castelfidardo ed arrivo presso il

Museo del Tessile di Busto Arsizio lungo un percorso cittadino di 7 Km;

– Ristori: al Km 3.5 (metà percorso) e al Km 7.00 (arrivo);

– Assistenza sanitaria e servizio scopa lungo tutto il percorso;

– Parcheggio gratuito presso il Museo del Tessile, via L. Galvani;

– La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.