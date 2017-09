“7 Lakes International Bowl”, i giovani campioni europei arrivano a Vedano Olona

Le foto del football americano

Mentre le Nazionali Senior saranno impegnate a Madrid nel Campionato Europeo, gli azzurrini dell’U15 saranno protagonisti di un Bowl internazionale organizzato dagli Skorpions Varese.

Austria, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e tanta Italia a Vedano Olona il prossimo weekend, grazie al 7 Lakes International Bowl organizzato dagli Skorpions Varese, una sorta di “puntata zero” di quello che nelle intenzioni degli organizzatori vuole diventare un appuntamento annuale ufficiale e che punta a radunare in Italia il meglio del flag football giovanile europeo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vedano Olona e dalla Fidaf, vedrà scendere in campo due formazioni U15 azzurre maschili e una femminile, le nazionali maschile e femminile austriache, il team dei British Blades e quello degli Znojno Knights della Rep. Ceca, ai quali si aggiungeranno le formazioni dei Rhinos Milano, degli Skorpions Varese e il Team Lombardia Girls, selezione di atlete di Lions Bergamo, Tempeste Busto Arsizio e Skorpions Varese, unite per l’occasione e pronte a dare del filo da torcere alle giovani avversarie.

Due le giornate di gara, con inizio sabato 9 settembre alle ore 9.00 e termine domenica 10 attorno alle ore 14.00. Sede della manifestazione lo Skorpions Field di Vedano Olona.

«Abbiamo aderito con entusiasmo all’invito degli Skorpions – spiega Mauro Mondin, Commissioner e HC della Nazionale Junior -. Per noi sarà una sorta di test match, dove verificheremo i 24 atleti selezionati negli ultimi raduni, per arrivare a sfoltire il roster e avvicinarci ai 12 che comporranno l’ossatura della nuova Squadra Nazionale U15. Sarà inoltre un’ottima occasione anche per vedere all’opera le atlete della squadra femminile, dopo l’ottimo lavoro svolto la scorsa settimana».

Soddisfatto anche Alessandro Zarbo, GM Nazionali Flag U15 e Consigliere Federale, che ha commentato positivamente come questo appuntamento sia parte integrante del percorso di avvicinamento ai prossimi Europei per le nostre Nazionali.