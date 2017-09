“8 Minuti”, semifinale di cortometraggi per l’ambiente

Foto varie

Domenica 24 Settembre 2017, alle 15 al cinema Silvio Pellico (in Via Silvio Pellico, 4 a Saronno) avrà luogo la semifinale del concorso internazionale per cortometraggi ‘Otto minuti per un ambiente migliore’.

Il concorso internazionale ‘Otto minuti per un ambiente migliore’ – www.ottominuti.it – vuole essere una vetrina di facile accesso, perchè a partecipazione gratuita, a disposizione di tutti coloro che hanno un’idea, una proposta, un esempio o una semplice storia da trasmettere o raccontare sul tema dell’ambiente e delle sue interazioni con la vita sul pianeta.

L’ingresso al cinema è gratuito: saranno proiettati i cortometraggi semifinalisti, selezionati dalla Giuria del concorso; gli spettatori, senza limiti di età, potranno votare ogni singola opera al fine di coadiuvare alla definizione dei migliori.

Alcuni cortometraggi, oltre che da giovani registi emergenti, sono stati realizzati da istituti scolastici, tra cui anche una scuola primaria. Le opere premiate saranno messe gratuitamente a disposizione di chiunque possa amplificarne la valenza.

L’iniziativa è promossa da Promotel Comunicazione, Cinema Silvio Pellico, Comune di Saronno ed Econord Spa. E’ possibile prenotare posti a sedere garantiti (per persone meno abili, gestanti o anziane e/o presenze certe) inviando una email entro Sabato 23 Settembre, ore 20, all’indirizzo: promotel.comunicazione@gmail.com