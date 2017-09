E’ stato recentemente insignito della denominazione di negozio storico, visto che dal 1922 fornisce bellezza a Varese: la profumeria Proserpio, in corso Matteotti, non è solo un baluardo dei negozi “indipendenti” e non di marca nel centro di Varese, ma compie quest’anno 95 anni e si “aggiudica” il titolo certificato dalla regione Lombardia.

Al “timone” del negozio ora ci sono Sergio e Marilena: ma la loro storia parte due generazioni prima, mentre una nuova generazione si sta già facendo avanti.

«La nostra famiglia viene da Giussano, in Brianza, e si è spostata qui dopo la prima guerra mondiale: lì non c’era lavoro, erano anni grami, non era la Brianza di oggi – spiega Sergio – Mio nonno aveva imparato a fare la barba in guerra, grazie a un commilitone milanese: un insegnamento che gli è stato utile, e gli ha permesso di cominciare a fare il il garzone di barbiere a Milano. Verso il 1920 si è sposato, e si è spostato a Varese, dopo aver conosciuto la nonna, che era di Tradate».

E’ in questi anni che il nonno ha deciso di aprire il suo primo negozio, ovviamente di barbiere: «Era in via Vittorio Veneto, e oltre a fare la barba vendeva anche profumi». Un negozio rimasto li dal 1945 fino agli anni 90: «Nel 1973 ci siamo sposati noi e così papà ci ha aperto un nuovo negozio, in corso Matteotti. Quello dove siamo e che gestiamo insieme da allora»

Un negozio per ogni generazione, insomma. E, in realtà, la storia non è ancora finita: «Nostra figlia Roberta, nel 2004 ha aperto un piccolo negozio, dietro di noi, nelle vie tra corso Matteotti e piazza Giovine Italia _ spiega papà Sergio – Lei ha dato un’ulteriore svolta alla professione di famiglia: ha aperto una profumeria artistica: dove i profumi sono adattati alla propria personalità».

Il “piccolo negozio” si chiama “L’Essenza”, è in vicolo Scuole, una delle piccole vie che parte da piazza Giovine Italia, e non dimentica il patrimonio della conoscenza: proprio sotto l’insegna c’è infatti orgogliosamente scritto: “Proserpio dal 1922“.

Roberta con papà Sergio nel suo negozio

La profumeria di corso Matteotti resta però saldamente al suo posto, e lì si possono comprare marchi di profumo che hanno 150 anni, o creme che ne festeggiano 50: anche se non hanno mai smesso di aggiornarsi in bellezza, e ora hanno nel loro carnet persino creme Kosher e Halal.

Del resto da sempre dalla loro profumeria sono passati molti dei signori che avevano in Varese delle lussuose seconde case: dai nobili ai grandi industriali, con gusti raffinati e particolari. «Abbiamo fatto in tempo, da piccoli, a vedere le persone che arrivano col birocc, ma abbiamo anche conosciuto la sorella di Faruk che aveva una villona fuori Varese, o la marchesa Ponti delle ville omonime. Abbiamo fatto in tempo anche a vedere gli ultimi industriali turisti al grand Hotel Campo dei Fiori».

Ora «Pensiamo di avere fatto il nostro dovere. I tempi sono molto cambiati, e ogni tanto ci domandiamo chi ce lo fa fare»: forse i clienti ancora fedeli al negozio, dove si trovano rarità che nessuna catena gli consentirà di trovare, in quest’angolo storico di Corso Matteotti.