A 24 ore dalla rivoluzione della sosta mancano le colonnine per gli abbonamenti

Strisce blu e parcheggi per i pendolari

Luigi Molinari non è uno di quei cittadini che vuole farsi prendere alla sprovvista e nei giorni scorsi si è recato allo sportello del Comune per registrare la propria auto in vista dell’entrata in vigore del nuovo piano della sosta ma a meno di 24 ore da questo momento molto discusso dai varesini, non è riuscito a pagare il proprio abbonamento mensile:«Dagli uffici mi hanno detto che era possibile pagarlo alle colonnine ma ad un giorno dall’entrata in vigore non sono state ancora installate».

La domanda che Molinari si pone è semplice: «Perchè non rimandare l’entrata in vigore del piano fino a quando non sarà tutto pronto?». Le colonnine che avrebbero dovuto permettere al pendolare varesino di pagare il proprio abbonamento, infatti, non sono ancora state approntate.

«Se l’amministrazione stessa non è più che pronta a fare in modo che il piano funzioni sin da subito perchè tanta fretta? Perchè non aspettare che tutto sia a regime? Ora mi toccherà tornare in Comune per la seconda volta» – si chiede Luigi Molinari che ha anche chiamato in Comune per sentirsi dire che le colonnine non sono ancora pronte e che l’abbonamento del mese di settembre dovrà essere pagato allo sportello.

Nel frettempo è stata lanciata una nuova petizione su Change.org, il portale delle petizioni on line, per chiedere di rivedere il piano che ha trasformato quasi tutti i parcheggi cittadini gratuiti in stalli a pagamento.

PIANO DELLA SOSTA – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE