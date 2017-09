A caccia di eroina nei boschi: due coppie nei guai

Da Verona e da Vercelli per acquistare eroina nei boschi del saronnese: due coppie sono finite nei guai giovedì sera in seguito ai controlli realizzati da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Saronno in un’area boschiva alla periferia cittadina.

La prima ad essere controllata una coppia di Verona che si trovava in attesa all’interno della propria vettura. Il conducente aveva nella tasca dei pantaloni 24 grammi di eroina. Lui, poco più che ventenne, è stato denunciato mentre la ragazza che era sul sedile del passeggero è stata segnalata alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Poco dopo i militari hanno notato un secondo veicolo fermo. Nell’abitacolo c’erano una donna e la figlia di soli 4 anni. Pochi istanti dopo si è affacciato dalla vegetazione un uomo che stava raggiungendo la vettura dal lato del conducente. Alla vista dei militari il 24enne si è subito liberato di un involucro che aveva in mano. Recuperato il pacchetto, i militari hanno potuto constatare si trattava di 10 grammi di eroina. La compagna ha dichiarato di non sapere dove fosse andato il compagno, padre della bimba. Lui, residente con la donna a Vercelli, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.