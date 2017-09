A Cantello la 52esima edizione della sagra degli Uccelli

festa sagra degli uccelli 2006 cantello

Al via anche quest’anno una delle più antiche manifestazioni dell’intera Provincia di Varese: la “Sagra degli Uccelli”di Cantello.

Organizzata, come sempre, dalla Pro Loco locale, la 52esima edizione si terrà domenica 3 settembre presso l’Area Feste di Via Collodi e aprirà, come per tradizione, molto presto: più precisamente alle 5.00, con l’apertura della mostra e le iscrizioni al concorso.

Legato alla sagra, infatti, tradizionalmente c’è un concorso – gestito anche quest’anno da Anmofa – che premia gli uccelli portati in mostra per la loro capacità di cantare. E poichè gli uccelli cantano di prima mattina, le visite della giuria saranno alle 7 e alle 8.30, per gli uccelli cantori in concorso. Le premiazioni avranno inizio alle 10.45, e a seguire l’esibizione dei “chioccolatori“, cacciatori “musicisti” – ormai in via d’estinzione, e perciò interessanti nelle loro sempre più rare esibizioni – che imitano il richiamo degli uccelli con il suono della bocca.

Il servizio bar paninoteca sarà continuato, dall’apertura della festa (si, proprio dalle 5 di mattina…) alla chiusura della manifestazione.

La parte più strettamente gastronomica sarà invece attiva dalle 12: grande protagonista la polenta con le quaglie, ma c’è anche polenta e Zola, polenta e cinghiale, polenta e brasato e salamelle alla griglia. Alle 17 invece apericena al bar. Come sempre, ci sarà anche il mercatino dedicato: alle attività venatorie, ma anche alla cura degli animali e all’abbigliamento per il tempo libero nei boschi.

IL PROGRAMMA COMPLETO