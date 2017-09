A Cardano piacciono i canestri in piazza

Foto varie di pallacanestro

E’ stato un fine settimana di clima estivo e sole caldo – quello del 23 e 24 settembre – quello che ha accompagnato il torneo organizzato dalla Pallacanestro Cuoricino Cardano per festeggiare i risultati ottenuti grazie al progetto “Come, Play and Stay”, finanziato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che ha visto la società impegnata a diffondere la cultura per lo sport ed i suoi valori.

Nelle due giornate è andato in scena così “Circus Shot”, torneo per le categorie under 14 e under 13 al quale hanno preso parte otto squadre e sette società, sei provenienti dalla provincia di Varese oltre agli ospiti di Noceto, in provincia di Parma. In tutto sono stati oltre 100 gli atleti, che si sono affrontati sul campo allestito nella centralissima piazza Ghiringhelli di Cardano al Campo; il torneo, disputato con sportività e agonismo “sano” non ha prodotto alcuna reale classifica finale, celebrando così quello che è il vero spirito del basket.

Cardano si è trasformata in una piccola basket city anche perché, oltre al playground centrale, gli appassionati hanno avuto a disposizione altri due campi per giocare liberamente. Anche ciò ha permesso a “Circus Shot” (fondamentali la collaborazione del Comune e di Sbocciarte) di avere una grande partecipazione di pubblico con piena soddisfazione del nuovo consiglio direttivo della Pallacanestro Cuoricino che, anche grazie al volontariato dei genitori, ha realizzato una manifestazione che si vorrebbe consolidare nel tempo.