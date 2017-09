A Casa Pogliaghi “Storie di pianoforti parlanti”

Le immagini della casa Museo Pogliaghi

Domenica 17 settembre, da non perdere un appuntamento dedicato alla magia della musica a Casa Museo Pogliaghi. Alle ore 15.00, la voce recitante di Silvia Sartorio e Chiara Nicora al pianoforte daranno vita allo spettacolo musicale “Storie di pianoforti parlanti”, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, per far volare l’immaginazione sulle ali della musica.

La musica sarà il tema conduttore anche della visita mattutina di un gruppo di giovanissimi, studenti di canto, che potranno scoprire insieme alle guide di Sacro Monte gli strumenti dipinti all’interno delle cappelle, e osservare i musicanti raffigurati tra le statue.

Lo spettacolo rientra nel progetto “Bambini protagonisti al Sacro Monte”, un’azione di coinvolgimento e protagonismo culturale finanziata da Fondazione Cariplo all’interno del più ampio progetto per la realizzazione di un centro di interpretazione e l’avvio di volontariato culturale per il Sacro Monte di Varese.

Avviato lo scorso anno scolastico, il progetto ha portato numerose classi in visita al Sacro Monte e ha garantito un ampio coinvolgimento delle stesse in attività di conoscenza e di partecipazione attiva: i bambini coinvolti hanno realizzato infatti storyboard scritti e grafici che verranno presentati il 23 settembre prossimo e il 1 ottobre al pubblico.

Evento su prenotazione fino a esaurimento posti

Costo: € 5,00 a partecipante

Per informazioni e prenotazioni: 366 4774873 – 328 8377206 – info@casamuseopogliaghi.it