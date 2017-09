A Gallarate torna la festa dello Street Food

street food parade

Il 29, 30 settembre e 1° ottobre torna per la seconda edizione in piazza Garibaldi, Urban Street Food Festival Gallarate. Tre giorni dedicati al cibo di strada con 20 food truck di ultimissima generazione, veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti. Ingresso gratuito e orario continuato dalle 11 alle 24.

Una grande festa per la città patrocinata dal Comune di Gallarate che in collaborazione con NAGA e ASCOM Gallarate ha inserito nel contesto dell’evento, la prima edizione di Gallarate Città Aperta, un venerdì sera di aperture straordinarie per proseguire il grande successo dei venerdì sera estivi. Non solo Street Food quindi ma eventi, musica e aperture straordinarie per un week end di grande divertimento. Il centro di tutto, piazza Garibaldi, l’Airstream e i 20 food truck di Urban Street Food Festival.

Per questa seconda edizione tante novità in fatto di food, direttamente da Eataly arriva il pane cunzato siciliano di Ape Bedda, le friselle rivistate e rimodulate di Frysell, il panino con polpo alla brace di Da Mama, la strepitosa cucina sudamericana di Monsters Cooks e molto altro ancora perché la lista dei partecipanti a Urban Street Food Festival spazia tra specialità regionali e internazionali da mangiare al volo, tra cartocci di pesce fritto, hamburger e polpette nostrane, passando per prodotti salentini, gnocco fritto ma anche cannoli siciliani, paella e tapas spagnole, arrosticini abruzzesi e la vera picanha brasiliana.

Ma anche per questa seconda edizione prosegue la tradizione della grande musica, si spazierà dal vinile al blues, passando musica house ed elettronica arrivando alle sonorità deep, in collaborazione con importanti realtà del territorio. Si parte venerdì 29 settembre con l’aperitivo in compagnia di Radio Liuc e a seguire la serata firmata Deep Suite con dj Dazz che ci proietterà in un ambiente sofisticato da club newyorkese con Deep e House Music. Sabato 30 settembre è la volta dell’aperitivo in compagnia dei dj del The Mode e seguire la deep di Deep Suite e la house di Radio Liuc. Domenica 1° ottobre voliamo altissimi con la collaborazione di Carù Libri e Dischi, alle ore 18.30 aperitivo in blues con Angelo Rossi, soprannominato Leadbelly, cantante e chitarrista italiano, considerato tra i principali interpreti italiani di blues che si esibirà in duetto con il contrabbasso di Silvia Preda e dalle 21.00 il Dj set di Luca Kyashan, reduce da una stagione come resident dj al Sottovento Club di Porto Cervo, arriverà a scaldare la serata gallaratese di chiusura di Urban Street Food Festival.

Tutti i giorni, laboratori per bambini, trucca bimbi, musica dal vivo e artisti di strada

Urban Street Food Festival Gallarate in breve

Dove:

Piazza Garibaldi, Gallarate (VA) – A8 Milano-Varese Uscita Gallarate

Orari:

Venerdì 29 settembre dalle 11 alle 24

Sabato 30 settembre dalle 11.00 alle 24

Domenica 1° ottobre 11 alle 23

Parcheggi consigliati:

Seprio Park Via Bonomi, Gallarate (VA) – 310 posti auto coperti – Orario: h24

Tariffe agevolate su http://www.amsc.it/seprio-park/

Area Mercato Via Torino-Via De Magir, Gallarate (VA) escluso sabato 30 – Gratuito

Metro Park Viale Milano Gallarate (VA) – Gratuito

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/lakestreetfoodfestival/