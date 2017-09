A girar per borghi e feste

terza rappresentazione della stagione di "Tra Sacro e Sacro Monte"

E’ arrivato settembre e si è portato dietro qualche nuvola. Il fine settimana prevede temporali per sabato con miglioramenti per domenica. Le iniziative però sono tante, eccole qui. Vi consigliamo di verificare direttamente con gli organizzatori se le manifestazioni sono confermate anche in caso di maltempo.

METEO – Sabato ancora nuvoloso con piogge e temporali, soprattutto su Lombardia orientale, Veneto e fascia padana. Prime schiarite verso sera su Piemonte e Varesotto. Fresco. Neve sulle Alpi fino verso 2300m. Ben soleggiato. Ventilato da Nord al mattino. Fresco all’alba. – Il Meteo

Sant’Ambrogio di Varese – Visite guidate alla scoperta del quartiere e delle tradizioni del borgo, cortili aperti, musica, spettacoli teatrali e attività per bambini. Tutto questo è “Sant’Ambrogio in Strada” l’iniziativa che si svolgerà domenica 3 settembre nelle vie dello storico quartiere cittadino. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Appuntamento per il 2 settembre, dalle 15 in poi con “L’arte delle bellezza” con eventi per grandi e piccini. Ci sarà la spaghettata di mezzanotte con Cortisonici e la proiezione di cortometraggi, il jazz swing manouche dei Four On Six, i laboratori creativi per bambini di Re Mida, la mostra Età di Lorenza Daverio, un duo d’arpe, le visite guidate alla Casa Museo Poliaghi, fino alla conclusione con i concerti alla terrazza del Mosè con Luca Stricagnoli, Renato Pozzetto e i Deproducers che porteranno in scena “Planetario”. E non solo - Tutto il programma

Schiranna di Varese - Inizia venerdì 1° settembre alle 18 la tre giorni di festa dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia organizzata dal Comitato provinciale nell’area feste della Schiranna, a Varese. In programma incontri, concerti e tanto altro. Domenica il pranzo sociale – Tutto il programma

Schiranna di Varese – È tutto pronto a Varese per la 23a edizione del raduno di moto organizzato dal Registro Storico Aermacchi: domenica 3 settembre la “mitica” fabbrica MV Agusta alla Schiranna ospiterà (grazie all’interessamento di Giovanni Castiglioni) proprio i bolidi marchiati Aermacchi, costruiti in quei capannoni tra gli anni Cinquanta e i primi anni Settanta. – Tutto il programma

Casciago – Divertimento, solidarietà, sport e amicizia. Sono questi alcuni degli ingredienti preparati e cucinati per “Morosoccer 2017, la sagra del calcio”, la manifestazione organizzata dai ragazzi della Asd Bidone negli spazi dell’oratorio di Morosolo (piazza Giovanni XXIII, comune di Casciago), ideale apertura per la settimana di festa del paese che prosegue con la classica Risottata e con gli eventi della Sagra Settembrina. Le date da segnare in agenda sono quelle di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, quando l’oratorio di Morosolo si colorerà e si riempirà di eventi, ottima cucina, birra a volontà e tanto altro. – Tutto il programma

Castello Cabiaglio - Torna il GiustoiNperfetto, mercato all’insegna del “bio”. Dalle 10 alle 17 di domenica 3 settembre il grande mercato dei prodotti tipici della Valcuvia e non solo, realizzati in maniera rispettosa e artigianale – Tutto il programma

Cuveglio – Appuntamento musicale di rilievo sabato prossimo, 2 settembre nell’accogliente piazzetta di Cavona, frazione di Cuveglio. Milano Luster Brass si esibirà alle ore 21 con un programma musicale che prevede musiche di Charpentier, Bach, Mozart, Donizetti, Verdi, Lehar, Kachaturjan, Gershwin, Piovani.- Tutto il programma

Gemonio – Gnocco fritto, arte e tanto altro nel settembre di Gemonio. Il 2 settembre torna la festa della specialità emiliana, il 3 si apre la mostra di artisti locali. Nel programma anche libri, musica e teatro - Tutto il programma

Angera – Gli Amici della Bruschera sono pronti ad aprire i festeggiamenti del settembre angerese grazie alla loro festa rionale che quest’anno festeggia i 40 anni. L’appuntamento è fissato dunque per l’1, 2 e 3 settembre con musica, balli e stand gastronomico. - Tutto il programma

Travedona Monate - Tutto pronto per la seconda edizione del Pick & Rock & Roll, l’evento che coniuga basket 3 vs 3 e musica suonata dai DJ sui campi. Tutto l’evento si svolge all’oratorio di Travedona Monate, location bellissima adatta ad ospitare la 3 giorni all’insegna di sport, amicizia, rock n roll e buonissimo cibo, da venerdì 1 settembre a domenica 3 settembre. – Tutto il programma

Malnate - “Insieme siamo energia” è il tema scelto per la 70a edizione della Sagra Settembrina 2017 che prenderà il via da sabato 2 settembre. In programma mostre, mercatino artigianale, grigliate e tanto altro – Tutto il programma

Venegono Inferiore - Ha preso il via giovedì 31 agosto, la 22esima edizione della Septemberfest, organizzata dall’Associazione Itaca in collaborazione con il Comune. La manifestazione si terrà come di consueto nello spazio di piazza Mercato e proseguirà fino a domenica 3 settembre. Il programma della festa tanta musica ma anche uno spettacolo con acrobati circensi, un torneo di bubble football, uno schiuma party e tanti giochi per bambini. – Tutto il programma

Besano – Sabato e e domenica 3 settembre, Besano festeggia la Madonna sul Colle di San Martino, un punto panoramico che con la sua chiesetta domina il paese e permette di godere di un incantevole panorama su Besano, il Ceresio e un tratto di Valceresio. La festa si apre sabato alle 19.30, con l’apericena a cura dell’associazione Raptors, che permetterà di degistare vini, salumi e formaggi del territorio. Seguirà una serata di musica dal vivo. Domenica 3 settembre, alle 10.45 concerto a San Martino con la banda musicale “La Concordia”, seguito dalla Messa. – Tutto il programma

Viggiù – Tre giorni di street food dall’Italia e dal mondo, birre artigianali, ma anche musica, giochi per bambini e uno spettacolo di coreografie e danze con il fuoco. E’ il ricco programma di Rolling Truck Street Food, in programma a Viggiù da venerdì 1 a domenica 3 settembre. - Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Al via con un giorno in meno ma con un programma davvero ricchissimo, la seconda edizione del Pion Festival Music Art&food, in programma sabato 2 e domenica 3 settembre nel parco di Villa Pion in via Libertà, 26 a Lavena Ponte Tresa. – Tutto il programma

Porto Ceresio - Terzo e ultimo appuntamento per “Note sul Ceresio“, la rassegna che quest’estate ha portato sulle rive del lago concerti di grande qualità, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco e il Centro Studi Accademia di musica di Porto Ceresio. Domenica 3 settembre alle 21 in piazza Bossi, si esibisce in concerto Andrea Molteni, giovane e apprezzato talento del pianoforte. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Una domenica di festa per tutti, ma con un’attenzione particolare ai portatori di disabilità. Torna Porto Ceresio “Terra & Acqua”, manifestazione organizzata dal Circolo Velico Ceresio. L’appuntamento è per domenica 3 settembre, a partire dalle 11 in piazza Bossi. In programma giochi, aperitivo e pranzo in piazza, una passeggiata sul lungolago e uscite in barca con i ragazzi del Circolo velico, e poi musica e merenda per tutti. - Tutto il programma

Abbiate Guazzone - Sabato 2 settembre alle 21, al Santuario Madonna delle Vigne di Abbiate Guazzone, suonerà il chitarrista Giacomo Maruzzelli. Il programma proposto alla Festa Patronale organizzata dagli Amici della Madonna delle Vigne prevede l’esecuzione di musiche di Dowland, Bach, Giuliani, Henze, Barrios. – Tutto il programma

Besnate – Sabato 2 settembre torna “Boia che Trail!”, la corsa campestre che attraversa la bella zona della valle del Boia, area verde tra i paesi a nord della città di Gallarate. La manifestazione podistica non competitiva – con il patrocinio del Comune – si tiene sulla distanza di 14 km, in coppia: l’appuntamento è alle 17.30 di sabato 2 settembre. Info: valledelboia.it oppure al numero 348.4381406. - Tutto il programma

Cardano al Campo - E’ iniziato giovedì e continua fino al 3 settembre il festival Infestante. Ricco il programma di concerti con Vallanzaska, Eugenio in Via Di Gioia, Kaos One & DJ Craim e tanti altri. A seguire silent disco - Tutto il programma

Busto Arsizio - Arte, colori e fiori. Fignano, il rione di mezzo di Gavirate, in festa domenica prossima 3 settembre con un’iniziativa dal sapore originale: la festa dei “Fiori e dei graffiti”. - Tutto il programma

Legnano – Torna il District Festival, appuntamento dall’1 al 3 settembre con la kermesse musicale organizzata dai ragazzi del centro sociale “Il Salice”. Ad aprire il fine settimana di musica nel pratone del campo sportivo di via della Pace saranno gli Eiffel 65. Sabato 2 settembre sarà la volta di Clementino, voce rap molto nota nel panorama italiano, mentre domenica 3 settembre sarà la volta di Willie Peyote. Attenzione al meteo – Qui tutte le informazioni

Castellanza – Giunge alla terza edizione il festival della Birra Artigianale. Da venerdì 1 fino a domenica 3 settembre, nella struttura di viale Lombardia, si potranno degustare i prodotti dei migliori birrifici della zona, che per questa edizione hanno raggiunto la quota 5: oltre ai già noti Extraomnes e Birrificio Orso Verde, all’evento parteciperanno anche il Birrificio War, il Birrificio Rhodense e il Birrifico Mutnik. - Tutto il programma

Gorla Minore - A 7 anni dall’uccisione del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, viene inaugurato un sentiero di 18 km tra i boschi del Medio Olona e del Rugareto. Sabato l’inaugurazione alle 12,30 dall’area feste di Gorla Maggiore in via Sabotino dove il tutto sarà proceduto da una tavola rotonda nella sala polivalente. - Tutto il programma

Bellinzona - Dal 31 agosto al 3 settembre, nel Centro Storico (nelle piazze Collegiata, Buffi, Nosetto e Governo) di Bellinzona, arriva PerBacco! Festa della vendemmia di Bellinzona. Saranno ventinove le cantine che rappresenteranno oltre 100 etichette provenienti dalla regione e da tutto il cantone. - Tutto il programma