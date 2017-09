A lezione di funghi

Foto varie

Domenica 17 settembre al Centro studi micologici Fondazione Beltrami il dottor forestale Paolo Macchi Associazione Micologica G. Bresadola e Gruppo di Varese e il dottore agronomo Valerio Montonati della Fondazione Aurelio Beltrami terranno una lezione di “Introduzione al mondo dei funghi”. La mattinata avrà inizio alle 10.

Alle ore 10.45 libera escursione nei boschi circostanti raccolta e riconoscimento principali specie eduli e non eduli.

Are ore 12.45 camminata verso il rifugio “Dumenza” all’alpe Bovis (o Bois) con possibilità di pranzo libero.

Le mattinate micologiche proseguono per altre due date: domenica primo ottobre con la festa del fungo, e domenica 14 ottobre con “Proposta di Progetto Interreg: Gestione dei boschi e delle selve castanili, produzione micotica e richiamo turistico”.

Per raggiungere il centro micologico della Fondazione Beltrami di Dumenza: seguire le tappe : Luino – Dumenza – fraz. Due Cossani – bivio per Pradecolo (presso cappelletta votiva) – prima del convento benedettino SS. Trinità, presso cabina enel / sbarra che chiude pista forestale, imboccare pista forestale sterrata e proseguire per 400 m. c.a. fino al centro micologico che è lato strada presso l’alpe Giani.