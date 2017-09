A Maccagno il dipinto diventa cocktail

Foto varie

Continua sino a domenica 24 settembre la mostra di Eleonora Buonfino Franceschinelli al Punto d’Incontro di Maccagno. Eleonora espone 45 quadri, olio su tela. Oltre alla serie ‘Le Bandiere’ sono presenti numerosi quadri dove il Pinocchio di Collodi viene riambientato dalla fantasia dell’artista.

L’esposizione di Eleonora sarà aperta dalle 17 alle 20 mercoledì 20, sabato 23 e domenica 24 settembre 2017.

Il 20 ed il 23 settembre verranno illustrate le opere ed offerto ai visitatori un cocktail ispirato ad una di queste.

La serata di Mercoledì 20 sarà l’occasione per raccontare del Fantôme, olio su tela cm.130×90. L’opera di Eleonora raffigura il Fantôme, un quattro alberi di 85 metri inizialmente ordinato dalla Marina Italiana che, terminato nel 1927, venne invece consegnato al Duca di Westminster quale yacht da diporto.

Il Quattro Alberi venne poi acquistato da Aristotile Onassis che intendeva farne dono a Grace Kelly in occasione delle sue nozze con il Principe Ranieri. Ma Onassis non venne invitato e quindi lo cedette nel 1969 alla Compagnia americana Windjammer Barefoot Cruise che aggiunse il Fantôme alla sua flotta di velieri che solcavano i Caraibi con un centinaio di croceristi.

Il 24 ottobre 1998 il Fantôme partiva da Omoa, in Honduras, per una crociera di sei giorni ma l’uragano Mitch era in arrivo ed il giovane Capitano Guyan March sbarcava in Belize i passeggeri e l’equipaggio non essenziale al governo del veliero. La direzione dell’uragano, oramai di categoria 5 con venti di oltre 240 kmh, variava continuamente ed il Fantôme venne a trovarsi al centro dell’uragano. Mich, con una velocità di oltre 280 kmh, devastava pesantemente quattro paesi del Centro America causando tra le 11.000 e le 19.000 vittime.

Il 2 novembre 1998 un elicottero della Royal Navy ritrovava in mare alcune cinture di salvataggio marcate “S/V Fantôme” e questo è tutto ciò che è restato del veliero e dei suoi 31 membri dell’equipaggio.

Eleonora, che per molti anni ha lavorato nel turismo e con Windjammer, ha voluto con questa tela ricordare questi giovani valorosi e questo splendido veliero.

Il 20 Settembre, dalle 18 alle 20, sarà offerto ai visitatori della Mostra di Eleonora il Cocktail Fantôme ideato e preparato dai Barman dell’Acquadulza di Maccagno. La Mostra, presso il Punto di Incontro di Maccagno, Via P.Valsecchi 21, sarà aperta dalle 17 alle 20 Mercoledì 20, Sabato 23 e Domenica 24 Settembre 2017.