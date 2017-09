A Officine Creative un weekend di eventi

Rassegna di arte e artigianato di alta qualità negli spazi e tra gli atelier di Officine Creative

Si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre B-Art un evento dedicato all’Arte e all’Artigianato Artistico di Alta Qualità presso le Officine Creative di Barasso (di fianco alla stazione).

I grandi ambienti dell’insediamento industriale della “Fratelli Rossi”, che fu la più grande fabbrica di Pipe del mondo, oggi sono luogo di assoluto fascino grazie alle architetture di archeologia industriale e alle attività artistiche e artigiane che vi operano.

Galleria fotografica B-Art Barasso 4 di 21

La rassegna sarà un viaggio ideale tra gli atelier presenti a Officine Creative e alcune delle attività più originali e di qualità della provincia di Varese, che temporaneamente occuperanno gli spazi con l’eccellenza della loro produzione artistica, permettendo al visitatore di ammirare e acquistare i lavori proposti.

Gli artisti e gli artigiani che hanno sede in Officine Creative accoglieranno i visitatori nei propri atelier e artist warehouse, per mostrare da vicino la produzione e i luoghi di lavoro, con allestimenti anche progettati ad hoc per l’evento.

Una sezione particolare è dedicata alla produzione più caratteristica del territorio: la realizzazione delle pipe. Le aziende più importanti del territorio saranno presenti con i loro migliori pezzi ed esempi di lavorazione. Una esposizione storica realizzata in collaborazione con le aziende permetterà di conoscere e approfondire la nascita, lo sviluppo e i “tempi d’oro” di questa particolare produzione artigianale, fiore all’occhiello per molti anni dell’economia varesina.

La manifestazione avrà anche un ricco programma di eventi che animeranno i due giorni con laboratori d’arte negli atelier, musica, cibo e performance (di seguito il programma). Per l’occasione durante nelle due giornate sarà straordinariamente aperta, con visite guidate gratuite, la Chiesa di Sant’Ambrogio, loc. Molina.

La rassegna è promossa e fortemente voluta dal Comune di Barasso, è realizzata dalla Proloco di Barasso in collaborazione con il Comune di Luvinate e il Parco Campo dei Fiori di Varese.

B-ART BARASSO

RASSEGNA DI ARTE E ARTIGIANATO DI ALTA QUALITÁ NEGLI SPAZI E TRA GLI ATELIER DI OFFICINE CREATIVE

Sabato 30 settembre ore 15-22

Domenica 1 ottobre ore 10-20

via F. Rossi 39/41 21020, Barsso (Va)

Info T 0332 743386

www.facebook.com/BArtBarasso/

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

SABATO 30 SETTEMBRE ore 15-22

ore 15.30 – ATELIER GRAZIA GIANI

Prospettive alchemiche. Grazia Giani presenta un video di Carlo Pellegrini

ore 16.00 – SPAZIO A, area Narciso De Bortoli

Lezione di origami per principianti a cura di “Narciso De Bortoli” con Paolo e Lorella

Un momento semplice e divertente adatto a tutti, grandi e piccini, per imparare l’antica arte di piegare la carta

ore 16.00 | 17.00 - SPAZIO A, area Tea Forté

Degustazioni di tè e tisane a cura di Tea Forté di Barasso

Trasformare una semplice tazza di tè in una straordinaria esperienza

ore 18.00 - SpaziOfficine Teatro

Performance Segreti. con Diego Amabile, Isabella Malafronte, Philip Costeloe, Andrea Calò,

Silvana Antonelli, Salvatore Incandela, a cura di SpaziOfficine Teatro Una performance sull’intimità; uno spettatore per volta verrà invitato ad entrare in uno spazio poetico per essere l’unico destinatario di una narrazione sospesa, quasi una confidenza…

ore 18.00 | 21.00 – Area DRINK & FOOD

Cena a cura di Proloco di Barasso

DOMENICA 1 OTTOBRE ore 10-20

ore 11.00 – SPAZIO C

Racconti. Ricordi, storie e uno sguardo al futuro attraverso le parole delle aziende più importanti del territorio nella lavorazione della pipa. In questo spazio sarà possibile prenotare visite guidate, per la giornata di domenica, alla Savinelli e Croci Paolo Lavorazione Pipe

ore 11.30 - ATELIER GRAZIA GIANI

Prospettive alchemiche. Grazia Giani presenta un video di Carlo Pellegrini

ore 12.00 | 15.00 – Area DRINK & FOOD

Pranzo a cura di Proloco di Barasso

ore 16.00 – SPAZIO A, area Narciso De Bortoli

Lezione di origami per esperti a cura di “Narciso De Bortoli” con Paolo e Lorella

ore 16.00 - SPAZIO B

Decorazione dal vivo di mobili/muro. a cura di Labodeco e IMIKrì

ore 16.00 | 17.00 – SPAZIO A, area Tea Forté

Degustazioni di tè e tisane a cura di Tea Forté di Barasso

ore 19.00 – Piazzale di OFFICINE CREATIVE

Never too late in concerto. a cura di Centro di Formazione Musicale (CFM) di Barasso Scuola di musica e danza per chi intende la musica, insieme ad altre forme d’arte e di espressione, una fonte di crescita personale e un valore sociale per il singolo e la collettività

30 SETTEMBRE | 1 OTTOBRE

apertura straordinaria e visita guidata

CHIESA DI SANT’AMBROGIO loc. Molina

ESPOSIZIONI

SPAZIO A

Artigianato artistico

Abilità, ingegno creativo ed eccellenza produttiva delle imprese artigiane del territorio, ospitate negli spazi di Officine Creative

SPAZIO B

Arte contemporanea e design – mostra collettiva RESIDENT

Una raccolta antologica per 12 artisti e designer che abitano oggi gli spazi della Ex Pipe Rossi come “casa” della propria creatività. Opere di Vittorio D’Ambros, Samuele Arcangioli, Raffaele Penna, Grazia Giani, Giorgio Caporale, Giacomo Vanetti, Vito Scamarcia, Francesco Faravelli, Francesco Foraggio, Cristina Pennati e Xilo Idea

SPAZIO C

La pipa, tra storia e attualità

Un’esposizione storica realizzata grazie alle aziende più importanti del territorio per conoscere e approfondire la nascita, lo sviluppo e i tempi d’oro di questa particolare produzione artigianale