A piedi o in bici, i viaggi “matti” di alcuni varesini

Due serate per parlare di mobilità sostenibile, di vacanze a piedi, di viaggi in bicicletta, di avventure estreme. Durante la Settimana Europea della Mobilità alcuni viaggiatori varesini racconteranno le loro esperienze e l’appuntamento è per lunedì 18 e martedì 19 settembre, dalle 20 e 30 negli spazi di Substrato in Via Robbioni.

Due serate organizzate da Cyclhub, in collaborazione con Fiab Ciclocittà, Legambiente Varese e con il patrocinio del Comune di Varese che vedranno, nella prima serata, i racconti “Viaggi Matti” con Marco Zanini che ha viaggiato in bicicletta dal Brennero a Trieste, Lorenzo Dalle Ave che ha completato uno Randonneur, Gigio Aliverti che ha viaggiato da San Pietroburgo al Mar di Barents ed, infine, l’esperienza di Alberto Bortoluzzi.

La serata successiva invece si parlerà di viaggi e pellegrinaggi; Alberto Minazzi racconterà la sua esperienza da Parigi a Varese mentre Maurizio Alberti quella sulla Via Francigena.

«Parliamo di viaggi in bici e a piedi principalmente per curiosità- spiegano gli organizzatori -, per scoprire come gli altri viaggiano, cosa usano, cosa hanno visto, le loro sensazioni, disagi e incontri. Raccontiamo i nostri viaggi per far venire voglia ad altri di viaggiare in bici per molti motivi. In bici sei parte del paesaggio dove puoi annusare gli odori dei luoghi e ascoltarne il silenzio, puoi assaporare il paesaggio perché il tuo carburante è il cibo del luogo, sei abbastanza lento per riflettere su quel che vedi e sei abbastanza veloce per vedere molto e percorrere molti chilometri. Gli altri motivi li scopriremo assieme lunedì».