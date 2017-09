A spasso armato: fermato e arrestato dai carabinieri

arresto evasione gallarate carabinieri febbraio 2014

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gallarate hanno arrestato in flagranza di reato L. M. del 1978, pregiudicato.

È accaduto venerdì sera 1 settembre: alcuni cittadini avevano richiesto l’intervento dei militari dopo aver visto un uomo aggirarsi a bordo di una vettura bianca con in mano un’arma.

I carabinieri hanno intercettato l’individuo, riconosciuto perché dalla descrizione risultava era privo dell’arcata dentaria superiore, dinanzi al bar “House Cafè”. La persona era già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti e, in quel momento, era in evidente stato di alterazione. È stato raggiunto mentre, sceso dalla vettura, stava entrando all’interno dell’esercizio commerciale.

La descrizione corrispondente e l’atteggiamento visibilmente minaccioso hanno spinto i militari a bloccare immediatamente l’uomo senza che potesse creare pericolo per i residenti della zona. È stato trovato in possesso di una pistola a tamburo calibro 22, illegalmente detenuta e pronta all’uso poiché carica.

La perquisizione all’interno dell’autovettura ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori n. 7 cartucce, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette.

Per l’arrestato la Procura di Busto ha disposto il giudizio direttissimo.