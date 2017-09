A Substrato l’incontro con Nando dalla Chiesa

nando dalla chiesa

Si svolgerà a Varese, venerdì 29 settembre alle ore 18 presso Sub-strato in via Robbioni 5, la presentazione del libro di Nando dalla Chiesa “Una strage semplice” (Melampo editore) sui fatti che portarono alla tragica morte dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

«E a Capaci il 23 di maggio fu l’inferno. Da Roma e da Ciampino avvisarono, a Palermo seppero. La

mafia che appare muta fa volare la parola attraverso i muri, i popoli e gli oceani.”. Con queste parole ,

Nando dalla Chiesa racconta , ricostruendo il contesto evidente in cui tutto accadde , la strage di

Capaci e la sua continuazione in via D’Amelio. E’ un unico disegno, è una strage in due tempi, frutto di

una logica lineare che “avanzò grazie alle sconfitte e grazie alle vittorie, indifferentemente, delle sue

due vittime designate”.

Come spiega lo stesso autore, quella strage “vide convergere Sud e Nord, economia e politica. Prese

la rincorsa all’inizio degli anni Ottanta per conto della mafia palermitana e giunse all’appuntamento di

dieci anni dopo in rappresentanza delle paure e ostilità di un intero sistema illegale.”

“Una strage semplice “ è un libro basato sulla memoria, anche personale dell’autore che confessa di

aver controllato solo date e cifre, ed è una testimonianza civile per ricordare, fuori da ogni retorica e dal

mistero, a 25 anni dalle stragi, Falcone, Borsellino e le tante vittime della mafia.

Nando dalla Chiesa , figlio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa assassinato il 3 settembre del 1982,

è professore ordinario di Sociologia della Criminalità Organizzata all’Università degli Studi di Milano e

dirige l’Osservatorio sulla criminalità organizzata. E’ presidente onorario dell’associazione “Libera” e

della Scuola di formazione “Antonino Caponnetto”. Ha fatto parte del Comitato Antimafia di esperti

istituito dal sindaco di Milano nel 2011. L’incontro di venerdì è organizzato da Libera, coordinamento di Varese.